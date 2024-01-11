EasyWeek для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AWESCODE
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,64 Мб
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EasyWeek - приложение, созданное для автоматизации процесса онлайн-записи клиентов, доступное для широкого круга предприятий. Представляет собой простое в управлении приложение, специально разработанное для салонов красоты, медицинских центров, больниц, развлекательных центров, школ и других организаций. Клиенты могут легко записаться на услугу в удобное для них время, выбрав сотрудника и услугу всего в несколько кликов.
Помимо функциональности онлайн-записи, EasyWeek представляет собой также маркетинговую экосистему для привлечения клиентов. Включая онлайн-виджет для записи и замену полноценного веб-сайта, оно помогает эффективно управлять клиентской базой, вести учет и анализировать бизнес.
Основные возможности EasyWeek:
- Онлайн-запись: Возможность записи круглосуточно, интеграция с социальными сетями и веб-сайтом.
- Журнал записи: Индивидуальный график сотрудников, удобный интерфейс, контроль загруженности и планирование повторных визитов.
- Работа с клиентами: Мгновенный поиск информации, полная история визитов, программа лояльности и СМС-уведомления.
- Статистика и аналитика: Отчеты о записях, зарплатах, финансах, производительности, отслеживание динамики развития бизнеса и экспорт данных.
- Управление сотрудниками: Автоматический расчет зарплат, аналитика эффективности и система напоминаний.
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