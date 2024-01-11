EasyWeek - приложение, созданное для автоматизации процесса онлайн-записи клиентов, доступное для широкого круга предприятий. Представляет собой простое в управлении приложение, специально разработанное для салонов красоты, медицинских центров, больниц, развлекательных центров, школ и других организаций. Клиенты могут легко записаться на услугу в удобное для них время, выбрав сотрудника и услугу всего в несколько кликов.

Помимо функциональности онлайн-записи, EasyWeek представляет собой также маркетинговую экосистему для привлечения клиентов. Включая онлайн-виджет для записи и замену полноценного веб-сайта, оно помогает эффективно управлять клиентской базой, вести учет и анализировать бизнес.

Основные возможности EasyWeek: