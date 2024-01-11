EasyWeek для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:3,64 Мб
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EasyWeek - приложение, созданное для автоматизации процесса онлайн-записи клиентов, доступное для широкого круга предприятий. Представляет собой простое в управлении приложение, специально разработанное для салонов красоты, медицинских центров, больниц, развлекательных центров, школ и других организаций. Клиенты могут легко записаться на услугу в удобное для них время, выбрав сотрудника и услугу всего в несколько кликов.

Помимо функциональности онлайн-записи, EasyWeek представляет собой также маркетинговую экосистему для привлечения клиентов. Включая онлайн-виджет для записи и замену полноценного веб-сайта, оно помогает эффективно управлять клиентской базой, вести учет и анализировать бизнес.

Основные возможности EasyWeek:

  • Онлайн-запись: Возможность записи круглосуточно, интеграция с социальными сетями и веб-сайтом.
  • Журнал записи: Индивидуальный график сотрудников, удобный интерфейс, контроль загруженности и планирование повторных визитов.
  • Работа с клиентами: Мгновенный поиск информации, полная история визитов, программа лояльности и СМС-уведомления.
  • Статистика и аналитика: Отчеты о записях, зарплатах, финансах, производительности, отслеживание динамики развития бизнеса и экспорт данных.
  • Управление сотрудниками: Автоматический расчет зарплат, аналитика эффективности и система напоминаний.
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