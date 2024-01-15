iBoysoft Data Recovery - инструмент для Windows и Mac, с помощью которого вы можете просканировать компьютер на предмет удаленных файлов и извлечь их на диск. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и простые опции, что делает ее доступной для всех типов пользователей, даже для тех, кто не имеет опыта работы с программами для восстановления данных.

При запуске программа автоматически обнаруживает локальные и съемные диски, и вы можете просмотреть их файловую систему, емкость и название. Чтобы перейти к следующему шагу, вы можете выбрать диск из списка для сканирования. Если режим быстрого сканирования не помог, вы можете выбрать режим глубокого сканирования, чтобы сделать его более тщательным, но не забывайте, что он занимает больше времени.

По окончании сканирования вы можете просмотреть список всех найденных файлов. Обратите внимание, что вы также можете увидеть файлы, которые не были удалены. Помимо имени файла, iBoysoft Data Recovery показывает расширение, размер и дату создания. В вашем распоряжении простая функция поиска, позволяющая быстро найти файл по имени или расширению (допускается частичное совпадение). Кроме того, вы можете предварительно просмотреть изображения размером менее 5 МБ, выбрав эту опцию в меню выбранного файла правой кнопкой мыши.

Чтобы выполнить восстановление, необходимо выбрать файлы и указать директорию сохранения. Стоит отметить, что можно извлекать несколько файлов одновременно. Кроме того, обычно рекомендуется сохранять файлы в другом разделе. В противном случае это может негативно сказаться на процедуре восстановления. Сессию можно сохранить в файл и позже открыть его, чтобы продолжить работу с того места, на котором вы остановились.