iBoysoft File Protector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iBoysoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,75 Мб
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iBoysoft File Protector - это приложение для Windows, с помощью которого можно предотвратить доступ неавторизованных пользователей к личным файлам и папкам, заблокировав их паролем. В нем также есть функция управления разрешениями приложений, что идеально подходит для тех, кто заинтересован в контроле каждого аспекта безопасности.
После быстрой установки, не требующей особого внимания, программа попросит вас ввести стандартный мастер-пароль (123456). Это необходимо делать при каждом запуске программы, и он может быть изменен на любой другой.
Защитить можно любой тип файла, независимо от его формата. Если вам нужен пакетный режим для одновременной блокировки нескольких файлов с минимальными усилиями, вам следует выбрать опцию папки, а не добавлять по одному файлу за раз. Можно управлять тремя способами защиты: разрешать или запрещать доступ на чтение, запись и удаление. Кроме того, вы можете создать список разрешенных приложений, если они в данный момент запущены на вашем компьютере.
Помимо изменения мастер-пароля, вы можете настроить параметры защиты файлов по умолчанию, интегрировать iBoysoft File Protector в контекстное меню проводника Windows для быстрой защиты паролем файлов и папок, а также отключить его накладной значок. Приложение обладает понятным функционалом и отлично справляется с поставленной задачей. В наших тестах оно быстро блокировало файлы и при этом не требовало много системных ресурсов.
Учитывая все вышесказанное, с iBoysoft File Protector может справиться любой пользователь, заинтересованный в защите файлов и папок при совместном использовании компьютера с другими людьми. Программа интуитивно понятна и не требует особых настроек.
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