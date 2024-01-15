iBoysoft File Protector - это приложение для Windows, с помощью которого можно предотвратить доступ неавторизованных пользователей к личным файлам и папкам, заблокировав их паролем. В нем также есть функция управления разрешениями приложений, что идеально подходит для тех, кто заинтересован в контроле каждого аспекта безопасности.

После быстрой установки, не требующей особого внимания, программа попросит вас ввести стандартный мастер-пароль (123456). Это необходимо делать при каждом запуске программы, и он может быть изменен на любой другой.

Защитить можно любой тип файла, независимо от его формата. Если вам нужен пакетный режим для одновременной блокировки нескольких файлов с минимальными усилиями, вам следует выбрать опцию папки, а не добавлять по одному файлу за раз. Можно управлять тремя способами защиты: разрешать или запрещать доступ на чтение, запись и удаление. Кроме того, вы можете создать список разрешенных приложений, если они в данный момент запущены на вашем компьютере.

Помимо изменения мастер-пароля, вы можете настроить параметры защиты файлов по умолчанию, интегрировать iBoysoft File Protector в контекстное меню проводника Windows для быстрой защиты паролем файлов и папок, а также отключить его накладной значок. Приложение обладает понятным функционалом и отлично справляется с поставленной задачей. В наших тестах оно быстро блокировало файлы и при этом не требовало много системных ресурсов.

Учитывая все вышесказанное, с iBoysoft File Protector может справиться любой пользователь, заинтересованный в защите файлов и папок при совместном использовании компьютера с другими людьми. Программа интуитивно понятна и не требует особых настроек.