Batch JPEG Rotator - это небольшое программное приложение, позволяющее пакетно поворачивать изображения. Инструмент работает только с файлами формата JPEG.

Приложение дает вам возможность перетаскивать файлы прямо в главное окно. Вы можете просмотреть фотографии или заставить программу сгенерировать предварительный просмотр миниатюр всех импортированных изображений на основной панели. Кроме того, программа отображает информацию об имени файла и его ориентации, а также дает возможность загрузить все файлы, входящие в заданную пользователем папку (можно также обрабатывать подкаталоги).

В комплект поставки входит справочное руководство на случай, если вы не справитесь с настройкой специальных параметров самостоятельно. Вы можете использовать пакетные действия для одновременной обработки нескольких изображений. Вы можете поворачивать изображения под разными углами, переворачивать их по горизонтали или вертикали. Очистить список файлов можно одним щелчком мыши.

Если вас не устраивают результаты, вы можете заставить приложение вернуть настройки к исходным. Однако для этого необходимо активировать опцию создания временной копии исходных файлов.

Дополнительные параметры настройки позволяют поворачивать изображения на основе данных EXIF, загружать только те фотографии, которые необходимо повернуть, поворачивать изображения без потери качества, а также настраивать качество JPEG. Программа не потребляет много ресурсов процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не страдает.

В целом, Batch JPEG Rotator содержит несколько удобных опций для поворота и переворачивания JPEG-изображений и может быть использован как новичками, так и профессионалами.