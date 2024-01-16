ComboTIFF - это удобное приложение для слияния и конвертации изображений, предоставляющее простой способ объединения нескольких изображений в один многостраничный файл TIFF. Программа также позволяет извлекать определенные страницы из многостраничного изображения и конвертировать их в форматы JPG или PNG.

Основные возможности приложения ComboTIFF для Windows: