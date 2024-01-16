ComboTIFF для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:14 дней
Версия:2.75 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,58 Мб
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ComboTIFF - это удобное приложение для слияния и конвертации изображений, предоставляющее простой способ объединения нескольких изображений в один многостраничный файл TIFF. Программа также позволяет извлекать определенные страницы из многостраничного изображения и конвертировать их в форматы JPG или PNG.

Основные возможности приложения ComboTIFF для Windows:

  • Привлекательный интерфейс с высококонтрастной темой и интуитивно понятными функциями обеспечивает безупречную работу.
  • Макет приложения облегчает работу, повышая общее удобство использования благодаря минималистичному двухсекционному макету.
  • Пользователи могут легко объединять несколько изображений в один TIFF-файл или извлекать отдельные страницы в форматах JPG или PNG.
  • Программа предоставляет настраиваемые параметры для сжатия, изменения размера, масштабирования, качества и именования изображений.
  • Возможность вставлять информацию об авторских правах и применять ее к нескольким файлам одновременно.
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