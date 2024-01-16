ComboTIFF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|2.75 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iRedSoft Technology Inc.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,58 Мб
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ComboTIFF - это удобное приложение для слияния и конвертации изображений, предоставляющее простой способ объединения нескольких изображений в один многостраничный файл TIFF. Программа также позволяет извлекать определенные страницы из многостраничного изображения и конвертировать их в форматы JPG или PNG.
Основные возможности приложения ComboTIFF для Windows:
- Привлекательный интерфейс с высококонтрастной темой и интуитивно понятными функциями обеспечивает безупречную работу.
- Макет приложения облегчает работу, повышая общее удобство использования благодаря минималистичному двухсекционному макету.
- Пользователи могут легко объединять несколько изображений в один TIFF-файл или извлекать отдельные страницы в форматах JPG или PNG.
- Программа предоставляет настраиваемые параметры для сжатия, изменения размера, масштабирования, качества и именования изображений.
- Возможность вставлять информацию об авторских правах и применять ее к нескольким файлам одновременно.
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