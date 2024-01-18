Korean recipes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.16.429 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Riafy Technologies
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,64 Мб
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Korean recipes - это приложение, которое поможет вам приготовить вкусные и здоровые корейские блюда. В приложении представлен широкий выбор рецептов, от простых закусок до сложных праздничных блюд. Все рецепты сопровождаются пошаговыми инструкциями, фотографиями и видео.
Основные функции Korean recipes:
- Большая коллекция рецептов. В приложении представлено более 1000 рецептов корейской кухни. Вы можете найти рецепты на любой вкус, от традиционных корейских блюд до современных интерпретаций.
- Пошаговые инструкции. Все рецепты в приложении сопровождаются пошаговыми инструкциями, которые помогут вам приготовить блюдо без проблем.
- Фотографии и видео. К каждому рецепту прилагаются фотографии и видео, которые помогут вам представить, как будет выглядеть готовое блюдо.
- Информация о питании. В приложении представлена информация о питании для каждого рецепта, что поможет вам сделать выбор в пользу более здорового питания.
- Планировщик рецептов. Планировщик рецептов поможет вам составить меню на неделю или месяц.
- Список покупок. С помощью списка покупок вы сможете быстро и легко собрать все необходимые ингредиенты.
- Отправка рецептов. Вы можете отправить рецепты друзьям и близким через электронную почту, социальные сети или мессенджеры.
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Отзывы о программе Korean recipes
Admin
Отзывов о программе Korean recipes 11.16.429 пока нет, можете добавить...