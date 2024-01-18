Korean recipes для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:11.16.429 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Кулинария, напитки
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Размер:21,64 Мб
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Korean recipes - это приложение, которое поможет вам приготовить вкусные и здоровые корейские блюда. В приложении представлен широкий выбор рецептов, от простых закусок до сложных праздничных блюд. Все рецепты сопровождаются пошаговыми инструкциями, фотографиями и видео.

Основные функции Korean recipes:

  • Большая коллекция рецептов. В приложении представлено более 1000 рецептов корейской кухни. Вы можете найти рецепты на любой вкус, от традиционных корейских блюд до современных интерпретаций.
  • Пошаговые инструкции. Все рецепты в приложении сопровождаются пошаговыми инструкциями, которые помогут вам приготовить блюдо без проблем.
  • Фотографии и видео. К каждому рецепту прилагаются фотографии и видео, которые помогут вам представить, как будет выглядеть готовое блюдо.
  • Информация о питании. В приложении представлена информация о питании для каждого рецепта, что поможет вам сделать выбор в пользу более здорового питания.
  • Планировщик рецептов. Планировщик рецептов поможет вам составить меню на неделю или месяц.
  • Список покупок. С помощью списка покупок вы сможете быстро и легко собрать все необходимые ингредиенты.
  • Отправка рецептов. Вы можете отправить рецепты друзьям и близким через электронную почту, социальные сети или мессенджеры.

 

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