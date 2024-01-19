PrintMyFonts - это простое и портативное программное приложение, предназначенное для просмотра и печати всех установленных шрифтов. В нем нет сложных опций или параметров конфигурации, поэтому оно подходит для пользователей любого уровня.

Поскольку установка программы не требуется, вы можете поместить ее файлы в любое место на жестком диске и просто щелкнуть по исполняемому файлу, чтобы запустить PrintMyFonts. В противном случае вы можете скопировать его на съемный носитель, чтобы запустить его на любом компьютере без особых усилий. В отличие от большинства программ установки, она не изменяет параметры реестра Windows.

Графический интерфейс состоит из одного окна, в котором при запуске отображаются все установленные шрифты, что позволяет просматривать этот список и выбирать любой шрифт для предварительного просмотра.

По умолчанию приложение показывает и системные шрифты, но их можно скрыть от просмотра. Кроме того, вы можете указать папку или диск для загрузки дополнительных шрифтов, показать большое поле для предварительного просмотра шрифтов или отобразить предварительный просмотр шрифтов в списке.

В нижней части главного окна приложения отображается строка символов, которые будут напечатаны, и вы можете отредактировать ее, а также выбрать принтер вывода (включая принтеры PDF).

Можно настроить цвет и размер предварительного просмотра шрифта, переключиться на другой язык пользовательского интерфейса, а также удалить все выбранные шрифты из списка или все записи, кроме выбранных.

В целом, несмотря на отсутствие богатых опций и настроек, PrintMyFonts предлагает простое и эффективное решение для просмотра и печати установленных шрифтов.