TextEncoder - это простая утилита, специально разработанная для пакетного изменения кодировки и типа перевода строки в текстовых файлах. Благодаря поддержке нескольких режимов кодировки, это приложение позволяет сделать эти изменения намного проще и быстрее.

Работа с TextEncoder проста, в основном благодаря интуитивно понятному интерфейсу и удобным опциям. В главном окне слева отображается список входных файлов, а в правой части окна - изменения, которые вы можете внести.

Хотя TextEncoder может кодировать файлы, выбранные вами по отдельности, обратите внимание, что он также может сам выбирать файлы из заданной папки. Более того, вы можете легко импортировать список файлов для обработки.

TextEncoder может автоматически определять режим кодирования каждого файла, но при необходимости вы можете указать его в выпадающем меню. Программа совместима с ASCII, ANSI, Latin-1 (ISO 8859-1), Latin-2 (ISO 8859-2), Win-1250 (Central European), UTF-7, UTF-8 и другими, что упрощает преобразование между любыми из этих форматов.

Кроме того, приложение позволяет указать, следует ли записывать в выходной файл метку порядка байтов (BOM). В качестве альтернативы можно, например, стереть все метки порядка байтов из файлов.

Помимо изменения кодировки текстовых файлов, TextEncoder также позволяет изменять тип используемого перевода строки. Как и в случае с кодировкой, программа может автоматически определять тип переноса строки, но вы также можете указать его. Вы можете сохранить исходный тип перевода строки или изменить его. TextEncoder поддерживает CRLF, LF, CR и NL и позволяет использовать любой пользовательский символ или строку в качестве разрыва строки.

Выходные файлы можно сохранять локально, либо перезаписывая исходные файлы, либо в виде новых записей. Вы также можете изменить целевую папку и задать новый шаблон имени файла для применения. Дата исходного файла может быть изменена по желанию.