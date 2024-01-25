Image Resizer - это легкое и портативное приложение, которое можно использовать для изменения размера нескольких файлов изображений в пакетном режиме. Программа поддерживает такие типы файлов, как JPG, GIF, PNG, XPM, PPM, PGM, ICO, BMP и другие.

Установка не требуется, поэтому вы можете сохранить исполняемый файл приложения в нужном месте на диске и просто дважды щелкнуть по нему, чтобы запустить Image Resizer. Другой вариант - сохранить его на USB-накопителе, чтобы запустить на любом компьютере без предварительной настройки. Программа не вносит никаких изменений в реестр Windows и не создает лишних файлов на диске без вашего разрешения.

Приложение имеет удобный интерфейс, представленный большим окном с аккуратной структурой, где вы можете указать папку для автоматического сканирования всех поддерживаемых форматов изображений. В списке задач можно просмотреть имя, тип, ширину и высоту, размер и полный путь каждого файла. Можно отфильтровать файлы по формату, а также исключить из сканирования вложенные папки.

На следующем этапе вы можете задать новый размер изображения в пикселях, процентах или килобайтах. Если речь идет о пиксельном режиме, Image Resizer имеет несколько предустановленных профилей, но также предоставляет возможность задать пользовательский размер. При этом можно настроить дополнительные параметры, такие как метод изменения размера (бикубический, билинейный, ближайший), качество вывода и функция прогрессии.

Новые файлы могут перезаписывать исходные или сохраняться в другой каталог после определения шаблона именования и формата файла. Это означает, что утилита также выступает в роли конвертера фотографий, поскольку позволяет сохранять новые изображения с расширениями, отличными от исходных.

В целом, Image Resizer обладает богатыми возможностями и настройками конфигурации для изменения размеров и конвертирования нескольких изображений в пакетном режиме, а также имеет широкую поддержку типов файлов.