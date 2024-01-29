Программы для Android » Система » другое » WhatisRemoved+ 11.0.6 WR-AYDF

WhatisRemoved+ для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.6 WR-AYDF | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,65 Мб
СКАЧАТЬ
WhatisRemoved+ скриншот № 1
WhatisRemoved+ скриншот № 2
WhatisRemoved+ скриншот № 3
WhatisRemoved+ скриншот № 4

WhatisRemoved+ - это удобное приложение для отслеживания изменений и удаленных файлов в ваших любимых приложениях для обмена сообщениями.

При установке вы выбираете приложения и папки, которые хотите отслеживать. Приложение мониторит уведомления и папки, оповещая вас об изменениях или удалениях файлов. Это помогает вам не упустить важную информацию, будь то удаленное сообщение или файл.

Основные возможности WhatisRemoved+:

  • Сканирование папок: Поиск удаленных файлов в выбранных папках.
  • История удаленных сообщений: Просмотр всех удаленных сообщений в удобном окне.
  • Простая настройка: Легкая установка и настройка параметров.
  • Сохранение уведомлений: Сохранение истории выбранных уведомлений.
  • Оповещения о изменениях: Получение уведомлений об изменениях в уведомлениях.
  • Индивидуальные вкладки для приложений: Отдельные вкладки с историей уведомлений для каждого приложения.
  • Система поиска: Удобный поиск по группам уведомлений.
  • Алгоритмы обучения: Повышенная точность и простота установки благодаря алгоритмам обучения.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать AIDA64AIDA64 1.98

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях...

скачать Google Play StoreGoogle Play Store 25.0.29-16 368909241

Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта...

скачать APKPureAPKPure 3.17.30

Бесплатный, простой и удобный в применении инструмент для установки и управления...

скачать KingRootKingRoot 5.2.2

KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно...

скачать CPU XCPU X 1.93

CPU X – утилита для отображения информации об аппаратной составляющей устройства. Тут вы...

скачать UninstallerUninstaller 2.19

Легкое и удобное приложение для удаления неиспользуемых программ. Управляйте...

Отзывы о программе WhatisRemoved+

Admin

Отзывов о программе WhatisRemoved+ 11.0.6 WR-AYDF пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв