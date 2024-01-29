WhatisRemoved+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.6 WR-AYDF | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Development Colors
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,65 Мб
|СКАЧАТЬ
WhatisRemoved+ - это удобное приложение для отслеживания изменений и удаленных файлов в ваших любимых приложениях для обмена сообщениями.
При установке вы выбираете приложения и папки, которые хотите отслеживать. Приложение мониторит уведомления и папки, оповещая вас об изменениях или удалениях файлов. Это помогает вам не упустить важную информацию, будь то удаленное сообщение или файл.
Основные возможности WhatisRemoved+:
- Сканирование папок: Поиск удаленных файлов в выбранных папках.
- История удаленных сообщений: Просмотр всех удаленных сообщений в удобном окне.
- Простая настройка: Легкая установка и настройка параметров.
- Сохранение уведомлений: Сохранение истории выбранных уведомлений.
- Оповещения о изменениях: Получение уведомлений об изменениях в уведомлениях.
- Индивидуальные вкладки для приложений: Отдельные вкладки с историей уведомлений для каждого приложения.
- Система поиска: Удобный поиск по группам уведомлений.
- Алгоритмы обучения: Повышенная точность и простота установки благодаря алгоритмам обучения.
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Admin
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