WhatisRemoved+ - это удобное приложение для отслеживания изменений и удаленных файлов в ваших любимых приложениях для обмена сообщениями.

При установке вы выбираете приложения и папки, которые хотите отслеживать. Приложение мониторит уведомления и папки, оповещая вас об изменениях или удалениях файлов. Это помогает вам не упустить важную информацию, будь то удаленное сообщение или файл.

Основные возможности WhatisRemoved+: