Секретные коды Android - это приложение, предназначенное для разблокировки скрытых функций в вашем Android-смартфоне. Получите доступ к USSD- и Hack-кодам для основных марок мобильных телефонов, разблокируйте скрытые порталы и взламывайте меню с помощью советов и рекомендаций.

Основные возможности приложения Секретные коды Android:

Все секретные коды собраны в одной книге для различных Android-устройств.

Разблокируйте скрытые функции, восстановите забытые шаблоны, проверьте телефоны перед покупкой.

Регулярные обновления кодов в соответствии с новыми версиями ОС Android.

Доступ к секретному порталу и услугам с использованием мобильных секретных кодов и шифров.

Список кодов стран для телефонных номеров для проверки устройств перед покупкой.

В общем, Секретные коды Android - ваш ключ к разблокировке скрытых функций смартфонов. Приложение обьединяет в себе все необходимые коды. Регулярные обновления обеспечивают актуальность, а широкий спектр функций, от восстановления шаблонов до проверки IMEI, делают его неотъемлемым инструментом для пользователей Android.