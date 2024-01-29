Секретные коды Android для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appsiun Technology
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Секретные коды Android - это приложение, предназначенное для разблокировки скрытых функций в вашем Android-смартфоне. Получите доступ к USSD- и Hack-кодам для основных марок мобильных телефонов, разблокируйте скрытые порталы и взламывайте меню с помощью советов и рекомендаций.
Основные возможности приложения Секретные коды Android:
- Все секретные коды собраны в одной книге для различных Android-устройств.
- Разблокируйте скрытые функции, восстановите забытые шаблоны, проверьте телефоны перед покупкой.
- Регулярные обновления кодов в соответствии с новыми версиями ОС Android.
- Доступ к секретному порталу и услугам с использованием мобильных секретных кодов и шифров.
- Список кодов стран для телефонных номеров для проверки устройств перед покупкой.
В общем, Секретные коды Android - ваш ключ к разблокировке скрытых функций смартфонов. Приложение обьединяет в себе все необходимые коды. Регулярные обновления обеспечивают актуальность, а широкий спектр функций, от восстановления шаблонов до проверки IMEI, делают его неотъемлемым инструментом для пользователей Android.
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Отзывы о программе Секретные коды Android
Admin
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