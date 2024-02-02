Tim для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|thisismalindu
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|233 Кб
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Tim - инструмент для оптимизации установки и использования портативных приложений. Tim представляет собой уникальный инструмент, разработанный для улучшения процесса установки и использования портативных приложений. С течением времени многие программы, установленные с использованием стандартных установщиков, могут столкнуться с проблемами при перемещении между директориями или устройствами. В таких случаях Tim становится незаменимым помощником.
Tim предоставляет универсальное решение для тех, кто работает с большим количеством портативных приложений. Этот инструмент освобождает от необходимости ручной распаковки и установки, предоставляя более элегантное и эффективное решение.
Основные возможности Tim:
- Портативные установки для повышенной эффективности: Tim позволяет создавать портативные установки на USB-накопителях, ускоряя процесс подготовки компьютеров к работе.
- Эмуляция процесса установки: Пользователи сталкиваются с минималистичным, интуитивно понятным интерфейсом Tim, который эмулирует все функции стандартной установки программы.
- Автоматизация процесса: Tim автоматизирует расположение каталогов, создание ярлыков в меню "Пуск", на рабочем столе и в папке "Startup", обеспечивая полную автоматизацию.
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