Tim для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:233 Кб
СКАЧАТЬ
Tim скриншот № 1

Tim - инструмент для оптимизации установки и использования портативных приложений. Tim представляет собой уникальный инструмент, разработанный для улучшения процесса установки и использования портативных приложений. С течением времени многие программы, установленные с использованием стандартных установщиков, могут столкнуться с проблемами при перемещении между директориями или устройствами. В таких случаях Tim становится незаменимым помощником.

Tim предоставляет универсальное решение для тех, кто работает с большим количеством портативных приложений. Этот инструмент освобождает от необходимости ручной распаковки и установки, предоставляя более элегантное и эффективное решение.

Основные возможности Tim:

  • Портативные установки для повышенной эффективности: Tim позволяет создавать портативные установки на USB-накопителях, ускоряя процесс подготовки компьютеров к работе.
  • Эмуляция процесса установки: Пользователи сталкиваются с минималистичным, интуитивно понятным интерфейсом Tim, который эмулирует все функции стандартной установки программы.
  • Автоматизация процесса: Tim автоматизирует расположение каталогов, создание ярлыков в меню "Пуск", на рабочем столе и в папке "Startup", обеспечивая полную автоматизацию.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Microsoft Visual C++ RedistributableMicrosoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)

Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...

скачать Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56

Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...

скачать Windows 7 USB/DVD Download ToolWindows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...

скачать HyperX NGENUITYHyperX NGENUITY 2.14.0.0

Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....

скачать RegScannerRegScanner 2.71

RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями...

скачать MapKeyboardMapKeyboard 2.1

MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...

Отзывы о программе Tim

Admin

Отзывов о программе Tim 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв