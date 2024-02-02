Tim - инструмент для оптимизации установки и использования портативных приложений. Tim представляет собой уникальный инструмент, разработанный для улучшения процесса установки и использования портативных приложений. С течением времени многие программы, установленные с использованием стандартных установщиков, могут столкнуться с проблемами при перемещении между директориями или устройствами. В таких случаях Tim становится незаменимым помощником.

Tim предоставляет универсальное решение для тех, кто работает с большим количеством портативных приложений. Этот инструмент освобождает от необходимости ручной распаковки и установки, предоставляя более элегантное и эффективное решение.

Основные возможности Tim: