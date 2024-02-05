USB OTG Checker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|www dev go
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,43 Мб
|СКАЧАТЬ
USB OTG Checker - предоставляет простой способ проверить совместимость вашего устройства с USB OTG - технологией, позволяющей подключать различные устройства к вашему устройству через USB-порт или Type-C. Позволяет осуществлять проверку наличия USB Manager/USB Host, определение поддержки технологии OTG на вашем устройстве, а также просмотр списка подключенных USB-устройств OTG.
USB OTG Checker поможет вам узнать, можете ли вы подключить флэш-накопитель, USB-накопитель камеры или эндоскопическую камеру к вашему устройству.
Основные возможности USB OTG Checker:
- Бесплатный инструмент для проверки поддержки USB OTG.
- Быстрая и эффективная проверка системных возможностей USB OTG на устройствах Android.
- Не требует наличия root-прав.
Удобное приложение, собирающее все необходимые коды в одном месте. Регулярные обновления...
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...
Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и...
Мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое служит для просмотра,...
Блокировщик звонков - Android-приложение для управления списками нежелательных вызовов...
Отзывы о программе USB OTG Checker
Admin
Отзывов о программе USB OTG Checker 4.0 пока нет, можете добавить...