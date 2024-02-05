USB OTG Checker - предоставляет простой способ проверить совместимость вашего устройства с USB OTG - технологией, позволяющей подключать различные устройства к вашему устройству через USB-порт или Type-C. Позволяет осуществлять проверку наличия USB Manager/USB Host, определение поддержки технологии OTG на вашем устройстве, а также просмотр списка подключенных USB-устройств OTG.

USB OTG Checker поможет вам узнать, можете ли вы подключить флэш-накопитель, USB-накопитель камеры или эндоскопическую камеру к вашему устройству.

Основные возможности USB OTG Checker: