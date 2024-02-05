USB OTG Checker для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,43 Мб
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USB OTG Checker - предоставляет простой способ проверить совместимость вашего устройства с USB OTG - технологией, позволяющей подключать различные устройства к вашему устройству через USB-порт или Type-C. Позволяет осуществлять проверку наличия USB Manager/USB Host, определение поддержки технологии OTG на вашем устройстве, а также просмотр списка подключенных USB-устройств OTG.

USB OTG Checker поможет вам узнать, можете ли вы подключить флэш-накопитель, USB-накопитель камеры или эндоскопическую камеру к вашему устройству.

Основные возможности USB OTG Checker:

  • Бесплатный инструмент для проверки поддержки USB OTG.
  • Быстрая и эффективная проверка системных возможностей USB OTG на устройствах Android.
  • Не требует наличия root-прав.
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