Hummingbird для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leibniz Li
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|119,3 Мб
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Hummingbird - это удобное приложение для сжатия файлов и папок, которое поможет вам оптимизировать использование дискового пространства. В повседневной жизни часто возникает проблема избыточных файлов, которые занимают ценное место на устройстве. Hummingbird предлагает простое и эффективное решение этой проблемы.
Одной из ключевых особенностей Hummingbird является его легкий и интуитивно понятный интерфейс. Даже неопытные пользователи могут легко освоить его функционал благодаря минималистичному дизайну и интуитивно понятным настройкам. Приложение доступно в портативном варианте, что обеспечивает удобство использования без необходимости установки.
Hummingbird автоматически сжимает файлы, позволяя значительно сэкономить место на диске. Опция "Резервное копирование исходного файла перед сжатием" обеспечивает безопасность данных, предотвращая потерю важных файлов. В "Настройках" можно настроить типы изменений и горячие клавиши приложения, что позволяет более гибко управлять процессом сжатия.
Hummingbird поддерживает большинство стандартных форматов файлов, включая HTML, GIF, PNG, SVG, а также папки. Благодаря быстрому и эффективному алгоритму сжатия, приложение обеспечивает быструю обработку файлов, что делает его идеальным инструментом для оптимизации хранилища на вашем устройстве.
Основные возможности приложения Hummingbird:
- Легкость использования с интуитивно понятным интерфейсом.
- Автоматическое сжатие файлов и папок для оптимизации использования дискового пространства.
- Возможность резервного копирования исходных файлов перед сжатием.
- Настройка типов изменений и горячих клавиш для удобного управления процессом сжатия.
- Поддержка большинства стандартных форматов файлов и папок.
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