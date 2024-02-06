Reader+ - это приложение, которое значительно упрощает процесс чтения книг, обеспечивая быструю навигацию, возможность делать заметки и сохранять закладки. Вне зависимости от наличия подключения к интернету, Reader+ позволяет сосредоточиться на чтении. Интегрированные мультимедийные возможности и интерактивные занятия дополняют опыт обучения, делая его более интересным и познавательным.

Основные возможности приложения Reader+: