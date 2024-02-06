Reader+ для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.6 (1701669208) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:168,13 Мб
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Reader+ - это приложение, которое значительно упрощает процесс чтения книг, обеспечивая быструю навигацию, возможность делать заметки и сохранять закладки. Вне зависимости от наличия подключения к интернету, Reader+ позволяет сосредоточиться на чтении. Интегрированные мультимедийные возможности и интерактивные занятия дополняют опыт обучения, делая его более интересным и познавательным.

Основные возможности приложения Reader+:

  • Удобная книжная полка для легкого поиска нужных книг.
  • Обновленный интерфейс для более простой навигации.
  • Улучшенный внешний вид карточек на панели ресурсов, облегчающий поиск и взаимодействие с дополнительными материалами.
  • Повышенная доступность для пользователей с ограниченными возможностями.
  • Исправление ошибок, обеспечивающее стабильную работу приложения.
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Отзывы о программе Reader+

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