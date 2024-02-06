Reader+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.6 (1701669208) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pearson Education, Inc.
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|168,13 Мб
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Reader+ - это приложение, которое значительно упрощает процесс чтения книг, обеспечивая быструю навигацию, возможность делать заметки и сохранять закладки. Вне зависимости от наличия подключения к интернету, Reader+ позволяет сосредоточиться на чтении. Интегрированные мультимедийные возможности и интерактивные занятия дополняют опыт обучения, делая его более интересным и познавательным.
Основные возможности приложения Reader+:
- Удобная книжная полка для легкого поиска нужных книг.
- Обновленный интерфейс для более простой навигации.
- Улучшенный внешний вид карточек на панели ресурсов, облегчающий поиск и взаимодействие с дополнительными материалами.
- Повышенная доступность для пользователей с ограниченными возможностями.
- Исправление ошибок, обеспечивающее стабильную работу приложения.
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