FliFlik Watermark Remover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fliflk Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|279,46 Мб
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FliFlik Watermark Remover - это удобное приложение для удаления водяных знаков с изображений. Оно предоставляет универсальный подход к этому процессу, позволяя пользователям легко избавиться от различных водяных знаков, будь то текстовые или графические.
Основные возможности приложения FliFlik Watermark Remover:
- Ручное удаление водяных знаков.
- Удаление с помощью искусственного интеллекта.
- Доп. инструменты для настраиваемого подхода к удалению водяных знаков.
- Добавление и настройка водяных знаков как в текстовом, так и в графическом формате.
- Удаление фонов изображений.
- Удаление объектов на изображениях.
FliFlik Watermark Remover обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает процесс удаления водяных знаков максимально эффективным и доступным для пользователей. Благодаря своей универсальности и дополнительным функциям, это приложение поможет вам не только избавиться от водяных знаков, но и решить множество смежных задач, связанных с обработкой изображений.
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