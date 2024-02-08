FliFlik Watermark Remover для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:279,46 Мб
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FliFlik Watermark Remover скриншот № 1

FliFlik Watermark Remover - это удобное приложение для удаления водяных знаков с изображений. Оно предоставляет универсальный подход к этому процессу, позволяя пользователям легко избавиться от различных водяных знаков, будь то текстовые или графические.

Основные возможности приложения FliFlik Watermark Remover:

  • Ручное удаление водяных знаков.
  • Удаление с помощью искусственного интеллекта.
  • Доп. инструменты для настраиваемого подхода к удалению водяных знаков.
  • Добавление и настройка водяных знаков как в текстовом, так и в графическом формате.
  • Удаление фонов изображений.
  • Удаление объектов на изображениях.

FliFlik Watermark Remover обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает процесс удаления водяных знаков максимально эффективным и доступным для пользователей. Благодаря своей универсальности и дополнительным функциям, это приложение поможет вам не только избавиться от водяных знаков, но и решить множество смежных задач, связанных с обработкой изображений.

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