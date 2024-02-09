При использовании всемирной паутины, нужно быть осторожными, учитывая прискорбную тенденцию злоумышленников маскировать вредоносные программы в безопасных на первый взгляд файлах.

Для борьбы с этим рекомендуется проверять каждый загруженный файл перед его открытием или установкой, что можно сделать либо с помощью специального антивирусного приложения, либо через сервис VirusTotal. В последнем случае процесс можно ускорить с помощью программ, подобных Vimera.

В попытке облегчить выявление уже проанализированных объектов сканеры вредоносного ПО опираются на большую базу данных, использующую уникальные хэш-значения, которые автоматически генерируются при первом сканировании.

Если для небольших файлов загрузка в облако не представляет проблемы, то для больших может потребоваться слишком много времени на обработку, и именно здесь на помощь приходит приложение. Благодаря Vimera те, кто работает в сфере кибербезопасности, могут анализировать сразу несколько файлов, а затем экспортировать результаты в текстовом формате.

Также можно использовать функцию Vimera's Hash Comparator, чтобы проверить совпадение хэшей и выяснить, не были ли они изменены по сравнению с оригинальными установками.

Если вам нужен более удобный метод проверки статуса файла на наличие вредоносного ПО через Virustotal или вы работаете над расширением базы данных кибербезопасности, простой дизайн, чистая компоновка и возможности автоматизации Vimera должны удовлетворить ваши потребности.