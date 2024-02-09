Vimera для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Турецкий
|Разработчик:
|Eray Türkay
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|191 Кб
|СКАЧАТЬ
При использовании всемирной паутины, нужно быть осторожными, учитывая прискорбную тенденцию злоумышленников маскировать вредоносные программы в безопасных на первый взгляд файлах.
Для борьбы с этим рекомендуется проверять каждый загруженный файл перед его открытием или установкой, что можно сделать либо с помощью специального антивирусного приложения, либо через сервис VirusTotal. В последнем случае процесс можно ускорить с помощью программ, подобных Vimera.
В попытке облегчить выявление уже проанализированных объектов сканеры вредоносного ПО опираются на большую базу данных, использующую уникальные хэш-значения, которые автоматически генерируются при первом сканировании.
Если для небольших файлов загрузка в облако не представляет проблемы, то для больших может потребоваться слишком много времени на обработку, и именно здесь на помощь приходит приложение. Благодаря Vimera те, кто работает в сфере кибербезопасности, могут анализировать сразу несколько файлов, а затем экспортировать результаты в текстовом формате.
Также можно использовать функцию Vimera's Hash Comparator, чтобы проверить совпадение хэшей и выяснить, не были ли они изменены по сравнению с оригинальными установками.
Если вам нужен более удобный метод проверки статуса файла на наличие вредоносного ПО через Virustotal или вы работаете над расширением базы данных кибербезопасности, простой дизайн, чистая компоновка и возможности автоматизации Vimera должны удовлетворить ваши потребности.
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