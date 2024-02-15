MSP360 Backup Desktop Edition - это легкое программное приложение, предназначенное для резервного копирования данных в различные облачные сервисы хранения, такие как Amazon S3, Glacier, Windows Azure, Rackspace, Openstack, HP Cloud, Google Drive и Softlayer.

Процесс резервного копирования осуществляется с помощью набора интеллектуальных инструментов, которые помогают сжимать и шифровать данные перед сохранением, а также безопасно переносить их в облако с помощью 256-битного алгоритма шифрования AES. Локальное резервное копирование на компьютере, резервное копирование файлов и папок в режиме реального времени при их изменении или создании, а также поддержка командной строки также входят в список функций.

MSP360 Backup Desktop Edition отличается визуальным оформлением. Она имеет многовкладочный макет, который обеспечивает быстрый доступ к мастеру создания резервных копий, списку всех предыдущих планов, планам восстановления, хранилищу резервных копий, а также истории всех резервных копий, восстановленных и очищенных элементов.

В инструмент встроен мастер, помогающий создать план резервного копирования. Такой подход особенно удобен для новичков, поскольку помогает им быстро настроить процесс.

Приложение позволяет определить новый план, выбрав интересующего вас облачного провайдера. Все поддерживаемые облачные сервисы отображаются на специальной панели, и вы можете сделать выбранный аккаунт учетной записью по умолчанию. Разумеется, для доступа к учетной записи необходимо указать требуемые параметры аутентификации.

MSP360 Backup Desktop Edition позволяет создавать резервные копии данных на локальное хранилище, внешний или сетевой диск, сохранять только изменения, внесенные в существующие данные, сохранять сетевые расположения, включая общие сетевые ресурсы, NAS-устройства и подключенные диски, настраивать уведомления по электронной почте, сжимать файлы для увеличения пространства и скорости загрузки, создавать резервные копии данных из одного облачного хранилища в другое, а также настраивать параметры очистки для автоматического удаления устаревших файлов из хранилища.

Кроме того, поддерживается несколько предопределенных планов резервного копирования, которые можно быстро запустить, чтобы сохранить документы, интернет-закладки и фотографии. Кроме того, вы можете просмотреть подробную информацию о каждом предопределенном плане, такую как местоположение, запланированные параметры, текущее состояние, последний запуск и результат, загруженные файлы и продолжительность, отредактировать или удалить план резервного копирования, восстановить файлы, просмотреть историю, а также клонировать текущий план.

MSP360 Backup Desktop Edition позволяет автоматически архивировать данные в Amazon Glacier, настраивать сетевые учетные данные, проверять журнал с ошибками и выполнять поиск.

Что касается настроек конфигурации, то вы можете защитить утилиту паролем, указать количество повторных попыток и время между ними, ограничить пропускную способность, запланировать задачу резервного копирования, изменить параметры прокси, настроить уведомления по электронной почте, удалить данные старше заданного времени, выбрать уровень ведения журнала, а также запретить компьютеру спать во время выполнения задачи.