OBD Auto Doctor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Creosys Ltd
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,87 Мб
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OBD Auto Doctor Scanner - это удобное и мощное приложение для диагностики автомобиля. С его помощью вы сможете легко подключиться к системе OBDII вашего автомобиля и получить полную информацию о его состоянии прямо на своем мобильном устройстве.
Приложение OBD Auto Doctor Scanner предоставляет широкий спектр функций:
- Отслеживание готовности мониторов, чтобы удостовериться в готовности автомобиля к тестам на выбросы.
- Расширенная диагностика считывания бортовых мониторов.
- Чтение и сброс диагностических кодов неисправностей OBD 2.
- Отслеживание параметров в реальном времени для быстрого выявления отклонений от нормы.
- Мониторинг данных датчиков в числовом или графическом представлении.
Помимо основных функций, приложение также позволяет отправлять диагностические данные по электронной почте, записывать данные датчиков в формате .csv и читать идентификационные номера автомобиля.
ОBD Auto Doctor поддерживает все автомобили, совместимые с OBD2 или EOBD. Однако для работы требуется отдельный адаптер OBD, совместимый с Bluetooth, BLE или Wi-Fi.
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