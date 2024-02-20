OBD Auto Doctor Scanner - это удобное и мощное приложение для диагностики автомобиля. С его помощью вы сможете легко подключиться к системе OBDII вашего автомобиля и получить полную информацию о его состоянии прямо на своем мобильном устройстве.

Приложение OBD Auto Doctor Scanner предоставляет широкий спектр функций:

Отслеживание готовности мониторов, чтобы удостовериться в готовности автомобиля к тестам на выбросы.

Расширенная диагностика считывания бортовых мониторов.

Чтение и сброс диагностических кодов неисправностей OBD 2.

Отслеживание параметров в реальном времени для быстрого выявления отклонений от нормы.

Мониторинг данных датчиков в числовом или графическом представлении.

Помимо основных функций, приложение также позволяет отправлять диагностические данные по электронной почте, записывать данные датчиков в формате .csv и читать идентификационные номера автомобиля.

ОBD Auto Doctor поддерживает все автомобили, совместимые с OBD2 или EOBD. Однако для работы требуется отдельный адаптер OBD, совместимый с Bluetooth, BLE или Wi-Fi.