OBD Auto Doctor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.2.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,87 Мб
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OBD Auto Doctor скриншот № 2
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OBD Auto Doctor скриншот № 4

OBD Auto Doctor Scanner - это удобное и мощное приложение для диагностики автомобиля. С его помощью вы сможете легко подключиться к системе OBDII вашего автомобиля и получить полную информацию о его состоянии прямо на своем мобильном устройстве.

Приложение OBD Auto Doctor Scanner предоставляет широкий спектр функций:

  • Отслеживание готовности мониторов, чтобы удостовериться в готовности автомобиля к тестам на выбросы.
  • Расширенная диагностика считывания бортовых мониторов.
  • Чтение и сброс диагностических кодов неисправностей OBD 2.
  • Отслеживание параметров в реальном времени для быстрого выявления отклонений от нормы.
  • Мониторинг данных датчиков в числовом или графическом представлении.

Помимо основных функций, приложение также позволяет отправлять диагностические данные по электронной почте, записывать данные датчиков в формате .csv и читать идентификационные номера автомобиля.

ОBD Auto Doctor поддерживает все автомобили, совместимые с OBD2 или EOBD. Однако для работы требуется отдельный адаптер OBD, совместимый с Bluetooth, BLE или Wi-Fi.

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