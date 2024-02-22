Широкое разнообразие доступных форматов баз данных создало значительный спрос на утилиты, способные помочь пользователям эффективно переносить информацию между различными серверами. Поддерживая широкий спектр контейнеров данных, dbMigration .NET позволяет пользователям быстро и выборочно переносить информацию.

Программа совместима с 17 типами баз данных, включая такие распространенные варианты, как серверы SQL, MySQL, Access или Oracle, а также более "экзотические" объекты, такие как контейнеры Vertica, NuoDB или Teradata.

Такой набор охватывает большинство распространенных потребностей в миграции данных, и еще одной сильной стороной программы является ее доступность. По сути, программа требует четырех основных шагов для переноса информации: выбрать исходную базу данных, выбрать целевой сервер, определить информацию, которая должна быть перенесена, и нажать кнопку Выполнить.

Действительно, поскольку некоторые серверные инструменты могут быть довольно сложными и недружелюбными к пользователю, следует похвалить очень доступную компоновку. Простые флажки указывают, какие данные переносятся с исходного сервера, а панель предварительного просмотра позволяет оценить конечные результаты.

Также создается дамп исходного кода, что позволяет технически подкованным пользователям убедиться, что конечные результаты соответствуют их ожиданиям. Удовлетворившись исходными параметрами, достаточно нажать на кнопку Выполнить, чтобы начать миграцию, а информативный индикатор хода выполнения оценит длительность переноса.

В целом, можно сказать, что dbMigration .NET - это практичное решение для всех, кто регулярно и параллельно использует базы данных разных типов. Легкая программа может быть использована для быстрого переноса данных между распространенными и менее распространенными информационными серверами, такими как SQL, MySQL, Vertica, NuoDB, Teradata, Access или Oracle.