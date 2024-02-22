IQAir AirVisual – это уникальное приложение, предоставляющее самую достоверную информацию о качестве воздуха по всему миру. С его помощью вы получаете доступ к глобальной сети из более чем 500 000 государственных станций мониторинга и официальных датчиков IQAir, обеспечивая надежную и точную информацию о состоянии окружающей среды.

Приложение позволяет строить планы, опираясь на 48-часовые прогнозы, и в реальном времени отслеживать карту качества воздуха. Вы сможете узнать о загрязняющих веществах, влияющих на ваш организм, их источниках, а также о воздействии на здоровье.

Основные возможности приложения IQAir AirVisual:

Получение подробной информации о качестве воздуха: история, текущие данные и прогнозы, включая сведения о загрязняющих веществах и ИКВ в более чем 100 странах.

Планирование деятельности на открытом воздухе с учетом прогноза на 7 дней и анализом направления и скорости ветра.

Изучение глобальных карт загрязнения воздуха в режиме реального времени с помощью двухмерных и трехмерных панорам.

Получение рекомендаций для защиты здоровья, особенно для людей с астмой и другими респираторными заболеваниями.

Просмотр данных о погоде, включая температуру, влажность и ветер, а также текущую погоду и прогнозы.

Отслеживание лесных пожаров и других факторов качества воздуха по всему миру.

Получение информации о содержании пыльцы в воздухе для планирования деятельности на открытом воздухе.

Мониторинг данных по 6 ключевым загрязняющим веществам и рейтинг городов по загрязнению воздуха в реальном времени.

Образовательные ресурсы о PM2.5 и других загрязняющих веществах, а также о мерах предосторожности для людей с респираторными заболеваниями.

IQAir AirVisual представляет собой самую большую в мире сеть датчиков загрязнения воздуха, охватывая множество стран и городов. С его помощью вы всегда будете в курсе состояния окружающей среды и сможете принимать информированные решения для защиты своего здоровья и окружающей среды.