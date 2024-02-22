IQAir AirVisual для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.7.0-4.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40,37 Мб
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IQAir AirVisual – это уникальное приложение, предоставляющее самую достоверную информацию о качестве воздуха по всему миру. С его помощью вы получаете доступ к глобальной сети из более чем 500 000 государственных станций мониторинга и официальных датчиков IQAir, обеспечивая надежную и точную информацию о состоянии окружающей среды.

Приложение позволяет строить планы, опираясь на 48-часовые прогнозы, и в реальном времени отслеживать карту качества воздуха. Вы сможете узнать о загрязняющих веществах, влияющих на ваш организм, их источниках, а также о воздействии на здоровье.

Основные возможности приложения IQAir AirVisual:

  • Получение подробной информации о качестве воздуха: история, текущие данные и прогнозы, включая сведения о загрязняющих веществах и ИКВ в более чем 100 странах.
  • Планирование деятельности на открытом воздухе с учетом прогноза на 7 дней и анализом направления и скорости ветра.
  • Изучение глобальных карт загрязнения воздуха в режиме реального времени с помощью двухмерных и трехмерных панорам.
  • Получение рекомендаций для защиты здоровья, особенно для людей с астмой и другими респираторными заболеваниями.
  • Просмотр данных о погоде, включая температуру, влажность и ветер, а также текущую погоду и прогнозы.
  • Отслеживание лесных пожаров и других факторов качества воздуха по всему миру.
  • Получение информации о содержании пыльцы в воздухе для планирования деятельности на открытом воздухе.
  • Мониторинг данных по 6 ключевым загрязняющим веществам и рейтинг городов по загрязнению воздуха в реальном времени.
  • Образовательные ресурсы о PM2.5 и других загрязняющих веществах, а также о мерах предосторожности для людей с респираторными заболеваниями.

IQAir AirVisual представляет собой самую большую в мире сеть датчиков загрязнения воздуха, охватывая множество стран и городов. С его помощью вы всегда будете в курсе состояния окружающей среды и сможете принимать информированные решения для защиты своего здоровья и окружающей среды.

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