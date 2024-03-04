netcut для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.236 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
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Размер:4,94 Мб
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netcut - это крошечный инструмент, предназначенный для сканирования компьютеров в вашей сети и предоставления подробной информации о каждой машине.

Программа не имеет стандартного интерфейса, а открывает страницу в браузере по умолчанию после быстрой установки и перезагрузки компьютера. Утилита автоматически сканирует сеть и получает информацию о подключенных машинах, а также специальные инструменты для поиска определенного IP-адреса. Примечательно, что приложение позволяет выбрать другой сетевой адаптер в случае одновременного использования нескольких. Вы сразу же сможете определить, что кто-то из неавторизованных пользователей пользуется вашей пропускной способностью или, например, ваши дети вместо выполнения домашнего задания скачивают что-то из Интернета.

В этот момент вы можете просто отключить соединение с этими устройствами или замедлить его, но последняя функция доступна только в режиме Pro. Отключить подключение к Интернету можно одним щелчком мыши или перетаскиванием.

Как следует из названия, идея инструмента заключается в том, чтобы позволить вам просмотреть полную картину того, как используется пропускная способность между компьютерами, подключенными к одной сети. Фактически, приложение предоставляет такие детали, как IP-адрес, MAC и имя подключенных устройств.

Кроме того, имеется специальный инструмент для подмены MAC-адреса, который позволяет изменить физический адрес выбранного сетевого адаптера всего несколькими щелчками мыши. Приложение работает со всеми типами устройств, включая планшеты и смартфоны на базе Windows 10. Благодаря netcut вы теперь можете управлять тем, кто может подключаться к вашему WiFi, блокируя его с помощью функции netLock, а также планировать время включения и отключения пользователей на день.

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