netcut для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.236 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|arcai.com
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,94 Мб
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netcut - это крошечный инструмент, предназначенный для сканирования компьютеров в вашей сети и предоставления подробной информации о каждой машине.
Программа не имеет стандартного интерфейса, а открывает страницу в браузере по умолчанию после быстрой установки и перезагрузки компьютера. Утилита автоматически сканирует сеть и получает информацию о подключенных машинах, а также специальные инструменты для поиска определенного IP-адреса. Примечательно, что приложение позволяет выбрать другой сетевой адаптер в случае одновременного использования нескольких. Вы сразу же сможете определить, что кто-то из неавторизованных пользователей пользуется вашей пропускной способностью или, например, ваши дети вместо выполнения домашнего задания скачивают что-то из Интернета.
В этот момент вы можете просто отключить соединение с этими устройствами или замедлить его, но последняя функция доступна только в режиме Pro. Отключить подключение к Интернету можно одним щелчком мыши или перетаскиванием.
Как следует из названия, идея инструмента заключается в том, чтобы позволить вам просмотреть полную картину того, как используется пропускная способность между компьютерами, подключенными к одной сети. Фактически, приложение предоставляет такие детали, как IP-адрес, MAC и имя подключенных устройств.
Кроме того, имеется специальный инструмент для подмены MAC-адреса, который позволяет изменить физический адрес выбранного сетевого адаптера всего несколькими щелчками мыши. Приложение работает со всеми типами устройств, включая планшеты и смартфоны на базе Windows 10. Благодаря netcut вы теперь можете управлять тем, кто может подключаться к вашему WiFi, блокируя его с помощью функции netLock, а также планировать время включения и отключения пользователей на день.
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