Стоматология - приложение, разработанное специально для стоматологов, желающих улучшить визуализацию процедур для своих пациентов. В его основе лежит обширная коллекция 3D иллюстраций, удобно разделенных по темам для быстрого доступа.

Основные возможности приложения: