Стоматология для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alex Mit
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|204,33 Мб
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Стоматология - приложение, разработанное специально для стоматологов, желающих улучшить визуализацию процедур для своих пациентов. В его основе лежит обширная коллекция 3D иллюстраций, удобно разделенных по темам для быстрого доступа.
Основные возможности приложения:
- Быстрый и удобный доступ: Вместо ручного рисования иллюстраций на бумаге, стоматологи могут воспользоваться приложением, чтобы найти нужную иллюстрацию всего за несколько секунд.
- 3D Иллюстрации для наглядности: 3D изображения предпочтительнее фотографий, так как они более нейтральны и позволяют пациентам легче воспринимать информацию.
- Качество и точность: Все иллюстрации основаны на точной анатомии и реальных процедурах, что обеспечивает высокую достоверность информации.
- Офлайн доступ: Приложение не требует интернет-соединения для загрузки иллюстраций, все необходимые файлы уже находятся внутри.
- Возможность добавления собственных материалов:** Стоматологи могут загружать собственные фотографии для демонстрации пациентам, сохраняя их конфиденциальность.
- Удобная навигация по темам: Категоризация по различным аспектам стоматологии облегчает поиск нужной информации.
- Презентация через телевизор: Возможность транслировать изображения на большой экран для более наглядного представления.
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