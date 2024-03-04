Стоматология для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:204,33 Мб
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Стоматология - приложение, разработанное специально для стоматологов, желающих улучшить визуализацию процедур для своих пациентов. В его основе лежит обширная коллекция 3D иллюстраций, удобно разделенных по темам для быстрого доступа.

Основные возможности приложения:

  • Быстрый и удобный доступ: Вместо ручного рисования иллюстраций на бумаге, стоматологи могут воспользоваться приложением, чтобы найти нужную иллюстрацию всего за несколько секунд.
  • 3D Иллюстрации для наглядности: 3D изображения предпочтительнее фотографий, так как они более нейтральны и позволяют пациентам легче воспринимать информацию.
  • Качество и точность: Все иллюстрации основаны на точной анатомии и реальных процедурах, что обеспечивает высокую достоверность информации.
  • Офлайн доступ: Приложение не требует интернет-соединения для загрузки иллюстраций, все необходимые файлы уже находятся внутри.
  • Возможность добавления собственных материалов:** Стоматологи могут загружать собственные фотографии для демонстрации пациентам, сохраняя их конфиденциальность.
  • Удобная навигация по темам: Категоризация по различным аспектам стоматологии облегчает поиск нужной информации.
  • Презентация через телевизор: Возможность транслировать изображения на большой экран для более наглядного представления.
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