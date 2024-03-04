Teeth brushing and reminders для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:146,38 Мб
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Приложение Teeth brushing and reminders предлагает эффективный способ поддерживать здоровье полости рта. Оно включает в себя анимацию, демонстрирующую правильную технику чистки зубов с использованием обычной зубной щетки. Это учебное видео синхронизировано с рекомендуемым временем чистки зубов, обеспечивая точное руководство в реальном времени. Просто разместите ваше устройство возле зеркала и повторяйте движения, показанные на экране.

Анимация разработана на основе рекомендаций стоматологов и подходит для большинства пользователей. Однако перед началом использования приложения рекомендуется проконсультироваться с вашим стоматологом.

Помимо этого, приложение предлагает напоминания для ежедневной чистки зубов. Это важная функция, помогающая вам не забывать о регулярном уходе за полостью рта. Врачи рекомендуют чистить зубы дважды в день, утром после завтрака и перед сном, чтобы обеспечить оптимальное здоровье зубов и десен.

Кроме того, приложение включает функцию напоминания о профессиональной гигиене полости рта. Это напоминание о необходимости посещения стоматолога для профилактических процедур, направленных на предотвращение кариеса и других заболеваний. Регулярное прохождение профессиональной гигиены рта советуется врачами 1-3 раза в год.

Основные возможности приложения Teeth brushing and reminders:

  • Анимация с демонстрацией правильной техники чистки зубов;
  • Напоминания для ежедневной чистки зубов;
  • Напоминания о необходимости профессиональной гигиены полости рта.
     
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