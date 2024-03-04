Приложение Teeth brushing and reminders предлагает эффективный способ поддерживать здоровье полости рта. Оно включает в себя анимацию, демонстрирующую правильную технику чистки зубов с использованием обычной зубной щетки. Это учебное видео синхронизировано с рекомендуемым временем чистки зубов, обеспечивая точное руководство в реальном времени. Просто разместите ваше устройство возле зеркала и повторяйте движения, показанные на экране.

Анимация разработана на основе рекомендаций стоматологов и подходит для большинства пользователей. Однако перед началом использования приложения рекомендуется проконсультироваться с вашим стоматологом.

Помимо этого, приложение предлагает напоминания для ежедневной чистки зубов. Это важная функция, помогающая вам не забывать о регулярном уходе за полостью рта. Врачи рекомендуют чистить зубы дважды в день, утром после завтрака и перед сном, чтобы обеспечить оптимальное здоровье зубов и десен.

Кроме того, приложение включает функцию напоминания о профессиональной гигиене полости рта. Это напоминание о необходимости посещения стоматолога для профилактических процедур, направленных на предотвращение кариеса и других заболеваний. Регулярное прохождение профессиональной гигиены рта советуется врачами 1-3 раза в год.

Основные возможности приложения Teeth brushing and reminders: