EaseUS Key Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EaseUS
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1,36 Мб
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EaseUS Key Finder - это удобное приложение, которое поможет вам быстро получить доступ к важным данным, таким как пароли и серийные ключи, когда это необходимо.
Главное окно программы организовано интуитивно понятно, позволяя легко находить необходимые данные. Вы можете быстро получить доступ к серийным ключам для установленных приложений и паролям к онлайн-аккаунтам, все сгруппировано по категориям для удобства.
Основные возможности приложения EaseUS Key Finder:
- Извлечение серийных ключей и паролей: Позволяет быстро найти и отобразить серийные ключи для установленных приложений и пароли к онлайн-аккаунтам.
- Автоматическое сканирование: Программа автоматически исследует ключи реестра, минимизируя необходимость в действиях с вашей стороны.
- Просмотр сохраненных учетных данных: Отображает учетные данные, сохраненные в браузерах, включая пароли, URL-адреса и имена учетных записей.
- Поиск Wi-Fi паролей: Позволяет просматривать все коды, соответствующие сетям Wi-Fi, к которым вы когда-либо подключались.
- Поддержка внешних устройств: Может извлекать идентификаторы продуктов Windows с внешних жестких дисков, облегчая доступ к данным.
EaseUS Key Finder - это надежное и удобное решение для быстрого доступа к важным данным, таким как пароли и серийные ключи. С помощью этого приложения вы сможете с легкостью управлять учетными данными и находить необходимую информацию без лишних усилий.
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Admin
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