EaseUS Key Finder - это удобное приложение, которое поможет вам быстро получить доступ к важным данным, таким как пароли и серийные ключи, когда это необходимо.

Главное окно программы организовано интуитивно понятно, позволяя легко находить необходимые данные. Вы можете быстро получить доступ к серийным ключам для установленных приложений и паролям к онлайн-аккаунтам, все сгруппировано по категориям для удобства.

Основные возможности приложения EaseUS Key Finder:

Извлечение серийных ключей и паролей: Позволяет быстро найти и отобразить серийные ключи для установленных приложений и пароли к онлайн-аккаунтам.

Автоматическое сканирование: Программа автоматически исследует ключи реестра, минимизируя необходимость в действиях с вашей стороны.

Просмотр сохраненных учетных данных: Отображает учетные данные, сохраненные в браузерах, включая пароли, URL-адреса и имена учетных записей.

Поиск Wi-Fi паролей: Позволяет просматривать все коды, соответствующие сетям Wi-Fi, к которым вы когда-либо подключались.

Поддержка внешних устройств: Может извлекать идентификаторы продуктов Windows с внешних жестких дисков, облегчая доступ к данным.

EaseUS Key Finder - это надежное и удобное решение для быстрого доступа к важным данным, таким как пароли и серийные ключи. С помощью этого приложения вы сможете с легкостью управлять учетными данными и находить необходимую информацию без лишних усилий.