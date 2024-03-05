EaseUS Key Finder для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1,36 Мб
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EaseUS Key Finder - это удобное приложение, которое поможет вам быстро получить доступ к важным данным, таким как пароли и серийные ключи, когда это необходимо.

Главное окно программы организовано интуитивно понятно, позволяя легко находить необходимые данные. Вы можете быстро получить доступ к серийным ключам для установленных приложений и паролям к онлайн-аккаунтам, все сгруппировано по категориям для удобства.

Основные возможности приложения EaseUS Key Finder:

  • Извлечение серийных ключей и паролей: Позволяет быстро найти и отобразить серийные ключи для установленных приложений и пароли к онлайн-аккаунтам.
  • Автоматическое сканирование: Программа автоматически исследует ключи реестра, минимизируя необходимость в действиях с вашей стороны.
  • Просмотр сохраненных учетных данных: Отображает учетные данные, сохраненные в браузерах, включая пароли, URL-адреса и имена учетных записей.
  • Поиск Wi-Fi паролей: Позволяет просматривать все коды, соответствующие сетям Wi-Fi, к которым вы когда-либо подключались.
  • Поддержка внешних устройств: Может извлекать идентификаторы продуктов Windows с внешних жестких дисков, облегчая доступ к данным.

EaseUS Key Finder - это надежное и удобное решение для быстрого доступа к важным данным, таким как пароли и серийные ключи. С помощью этого приложения вы сможете с легкостью управлять учетными данными и находить необходимую информацию без лишних усилий.

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