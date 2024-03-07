Шумомер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,57 Мб
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Шумомер - умное приложение для Android, которое позволяет вам легко измерить громкость звука окружающей обстановки. Используя встроенный микрофон, децибеллометр точно определяет уровень шума в децибелах (дБ) и визуализирует данные на графике для удобного анализа. Контролируйте звуковое окружение вокруг себя с помощью приложения "Шумомер" и создавайте комфортные условия для работы и отдыха.
Основные возможности приложения Шумомер:
- Измерение уровня звука в реальном времени.
- Визуализация результатов на графике.
- Понятный интерфейс для простого использования.
- Предупреждение о превышении безопасного уровня шума.
- Помощь в оценке уровня шума для создания комфортной обстановки.
- Поддержка большинства устройств Android с встроенным микрофоном.
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Отзывы о программе Шумомер
Admin
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