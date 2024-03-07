Шумомер - умное приложение для Android, которое позволяет вам легко измерить громкость звука окружающей обстановки. Используя встроенный микрофон, децибеллометр точно определяет уровень шума в децибелах (дБ) и визуализирует данные на графике для удобного анализа. Контролируйте звуковое окружение вокруг себя с помощью приложения "Шумомер" и создавайте комфортные условия для работы и отдыха.

Основные возможности приложения Шумомер: