Шумомер для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,57 Мб
СКАЧАТЬ
Шумомер скриншот № 1
Шумомер скриншот № 2

Шумомер - умное приложение для Android, которое позволяет вам легко измерить громкость звука окружающей обстановки. Используя встроенный микрофон, децибеллометр точно определяет уровень шума в децибелах (дБ) и визуализирует данные на графике для удобного анализа. Контролируйте звуковое окружение вокруг себя с помощью приложения "Шумомер" и создавайте комфортные условия для работы и отдыха.

Основные возможности приложения Шумомер:

  • Измерение уровня звука в реальном времени.
  • Визуализация результатов на графике.
  • Понятный интерфейс для простого использования.
  • Предупреждение о превышении безопасного уровня шума.
  • Помощь в оценке уровня шума для создания комфортной обстановки.
  • Поддержка большинства устройств Android с встроенным микрофоном.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CPU-ZCPU-Z 1.43

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...

скачать CCleanerCCleaner 24.03.0

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...

скачать Угломер: Smart ProtractorУгломер: Smart Protractor 1.5.6

Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...

скачать МеталлоискательМеталлоискатель 1.5.9

Металлоискатель — мало кто знает, что мобильные девайсы оснащаются встроенным магнитным...

скачать Perfect ClickPerfect Click 7.02

Автокликер и инструмент автоматизации для Android. Записывайте и воспроизводьте касания,...

скачать Kaspersky Who CallsKaspersky Who Calls 1.42.0.31

Определитель номера и антиспам в одном приложении для Android. Программа умеет определять...

Отзывы о программе Шумомер

Admin

Отзывов о программе Шумомер 2.22 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв