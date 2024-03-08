Standard Notes для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $90.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.191.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:113,1 Мб
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Standard Notes скриншот № 2

Standard Notes - это приложение для управления заметками, которое призвано упростить ваш рабочий процесс и обеспечить надежное хранение ваших данных. Оно не претендует на роль самого многофункционального или настраиваемого, но оно предлагает надежное и безопасное решение для ведения записей.

В отличие от обычных приложений для заметок, Standard Notes обеспечивает сохранность ваших записей с помощью шифрования и хранения их в облаке. Это означает, что ваши данные будут защищены, а доступ к ним будет возможен с любого устройства.

Основные возможности приложения Standard Notes:

  • Шифрование заметок для обеспечения конфиденциальности данных.
  • Хранение заметок в облаке для доступа с любого устройства.
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для удобства использования.
  • Возможность организации и поиска заметок с помощью хэштегов.
  • Поддержка различных платформ, включая Windows, macOS, Linux, iOS и Android.
  • Возможность расширения функциональности с помощью платной версии приложения.

Хотя Standard Notes может показаться слишком скромным на фоне других приложений с более широким набором функций, его простота и надежность делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит безопасность и доступность своих записей.

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