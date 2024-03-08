Standard Notes для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $90.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.191.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Standard Notes
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|113,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Standard Notes - это приложение для управления заметками, которое призвано упростить ваш рабочий процесс и обеспечить надежное хранение ваших данных. Оно не претендует на роль самого многофункционального или настраиваемого, но оно предлагает надежное и безопасное решение для ведения записей.
В отличие от обычных приложений для заметок, Standard Notes обеспечивает сохранность ваших записей с помощью шифрования и хранения их в облаке. Это означает, что ваши данные будут защищены, а доступ к ним будет возможен с любого устройства.
Основные возможности приложения Standard Notes:
- Шифрование заметок для обеспечения конфиденциальности данных.
- Хранение заметок в облаке для доступа с любого устройства.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для удобства использования.
- Возможность организации и поиска заметок с помощью хэштегов.
- Поддержка различных платформ, включая Windows, macOS, Linux, iOS и Android.
- Возможность расширения функциональности с помощью платной версии приложения.
Хотя Standard Notes может показаться слишком скромным на фоне других приложений с более широким набором функций, его простота и надежность делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит безопасность и доступность своих записей.
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