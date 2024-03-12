PhotoApp – это приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Одним касанием вы можете преобразовать старые, размытые изображения в высококачественные фотографии.

Функции приложения включают в себя:

Улучшение качества фотографий: Превратите даже самые размытые снимки в изображения HD-качества с невероятной детализацией.

Коррекция размытости: Быстро и легко исправьте размытые фотографии, делая их четкими и резкими.

Создание реалистичных портретов: Благодаря мощному искусственному интеллекту вы сможете создавать потрясающие портреты всего за несколько минут.

Увеличение разрешения: Увеличьте разрешение фотографий до потрясающего HD-качества.

Восстановление старых фотографий: Привнесите новую жизнь в свои старые черно-белые изображения, добавив цвет и детали.

Удаление объектов: Легко удалите нежелательные объекты или фотобомбардировщиков со своих снимков.

Другие функции включают в себя удаление фона, анимацию фотографий и создание мультяшных эффектов.