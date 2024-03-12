PhotoApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ScaleUp
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|89,67 Мб
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PhotoApp – это приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Одним касанием вы можете преобразовать старые, размытые изображения в высококачественные фотографии.
Функции приложения включают в себя:
- Улучшение качества фотографий: Превратите даже самые размытые снимки в изображения HD-качества с невероятной детализацией.
- Коррекция размытости: Быстро и легко исправьте размытые фотографии, делая их четкими и резкими.
- Создание реалистичных портретов: Благодаря мощному искусственному интеллекту вы сможете создавать потрясающие портреты всего за несколько минут.
- Увеличение разрешения: Увеличьте разрешение фотографий до потрясающего HD-качества.
- Восстановление старых фотографий: Привнесите новую жизнь в свои старые черно-белые изображения, добавив цвет и детали.
- Удаление объектов: Легко удалите нежелательные объекты или фотобомбардировщиков со своих снимков.
Другие функции включают в себя удаление фона, анимацию фотографий и создание мультяшных эффектов.
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