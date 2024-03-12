PhotoApp для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:89,67 Мб
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PhotoApp – это приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Одним касанием вы можете преобразовать старые, размытые изображения в высококачественные фотографии.

Функции приложения включают в себя:

  • Улучшение качества фотографий: Превратите даже самые размытые снимки в изображения HD-качества с невероятной детализацией.
  • Коррекция размытости: Быстро и легко исправьте размытые фотографии, делая их четкими и резкими.
  • Создание реалистичных портретов: Благодаря мощному искусственному интеллекту вы сможете создавать потрясающие портреты всего за несколько минут.
  • Увеличение разрешения: Увеличьте разрешение фотографий до потрясающего HD-качества.
  • Восстановление старых фотографий: Привнесите новую жизнь в свои старые черно-белые изображения, добавив цвет и детали.
  • Удаление объектов: Легко удалите нежелательные объекты или фотобомбардировщиков со своих снимков.

Другие функции включают в себя удаление фона, анимацию фотографий и создание мультяшных эффектов.

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