edX - это уникальное приложение, которое предоставляет доступ к онлайн-курсам от лучших университетов мира и ведущих компаний прямо на вашем мобильном устройстве. С edX вы можете легко освоить что-то новое и получить актуальные навыки в сферах, которые стремительно развиваются.

edX - это образовательное движение для любознательных учеников. Совместно с нашими партнерами-основателями - Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом, мы объединили более 30 миллионов студентов и множество ведущих университетов и компаний на одной образовательной платформе. Наша миссия - обеспечить доступ к образованию для каждого человека без ограничений по стоимости или местоположению.

Основные возможности приложения edX:

Гибкий график обучения: просматривайте онлайн-занятия по науке о данных, блокчейну, Python и многим другим предметам, чтобы учиться в любом месте и в любое время.

Загрузка курсов для офлайн-просмотра: изучайте материалы даже без доступа в Интернет.

Проверка знаний: пройдите викторины и экзамены для оценки усвоения материала по каждому курсу.

Обзор курсов и учебных материалов: получайте информацию о доступных курсах и их содержании.

Расширенный поиск: найдите курсы по любой теме, от программирования до философии.

Приложение предлагает онлайн-курсы по более чем 30 предметам, включая информатику, бизнес и менеджмент, математику, науку и инженерию, а также изучение иностранных языков.