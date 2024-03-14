edX для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,03 Мб
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edX - это уникальное приложение, которое предоставляет доступ к онлайн-курсам от лучших университетов мира и ведущих компаний прямо на вашем мобильном устройстве. С edX вы можете легко освоить что-то новое и получить актуальные навыки в сферах, которые стремительно развиваются.

edX - это образовательное движение для любознательных учеников. Совместно с нашими партнерами-основателями - Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом, мы объединили более 30 миллионов студентов и множество ведущих университетов и компаний на одной образовательной платформе. Наша миссия - обеспечить доступ к образованию для каждого человека без ограничений по стоимости или местоположению.

Основные возможности приложения edX:

  • Гибкий график обучения: просматривайте онлайн-занятия по науке о данных, блокчейну, Python и многим другим предметам, чтобы учиться в любом месте и в любое время.
  • Загрузка курсов для офлайн-просмотра: изучайте материалы даже без доступа в Интернет.
  • Проверка знаний: пройдите викторины и экзамены для оценки усвоения материала по каждому курсу.
  • Обзор курсов и учебных материалов: получайте информацию о доступных курсах и их содержании.
  • Расширенный поиск: найдите курсы по любой теме, от программирования до философии.

Приложение предлагает онлайн-курсы по более чем 30 предметам, включая информатику, бизнес и менеджмент, математику, науку и инженерию, а также изучение иностранных языков.

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