edX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|edX LLC
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,03 Мб
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edX - это уникальное приложение, которое предоставляет доступ к онлайн-курсам от лучших университетов мира и ведущих компаний прямо на вашем мобильном устройстве. С edX вы можете легко освоить что-то новое и получить актуальные навыки в сферах, которые стремительно развиваются.
edX - это образовательное движение для любознательных учеников. Совместно с нашими партнерами-основателями - Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом, мы объединили более 30 миллионов студентов и множество ведущих университетов и компаний на одной образовательной платформе. Наша миссия - обеспечить доступ к образованию для каждого человека без ограничений по стоимости или местоположению.
Основные возможности приложения edX:
- Гибкий график обучения: просматривайте онлайн-занятия по науке о данных, блокчейну, Python и многим другим предметам, чтобы учиться в любом месте и в любое время.
- Загрузка курсов для офлайн-просмотра: изучайте материалы даже без доступа в Интернет.
- Проверка знаний: пройдите викторины и экзамены для оценки усвоения материала по каждому курсу.
- Обзор курсов и учебных материалов: получайте информацию о доступных курсах и их содержании.
- Расширенный поиск: найдите курсы по любой теме, от программирования до философии.
Приложение предлагает онлайн-курсы по более чем 30 предметам, включая информатику, бизнес и менеджмент, математику, науку и инженерию, а также изучение иностранных языков.
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