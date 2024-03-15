encrypt0r для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|kunalnagar
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|109,61 Мб
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encrypt0r - это надежный способ обеспечить безопасность вашей личной информации. Вместо того чтобы шифровать весь диск, иногда удобнее защищать отдельные файлы паролем, оставляя остальные без изменений.
Этот простой, но эффективный инструмент предлагает надежное шифрование и дешифрование файлов с минимальными усилиями.
Основные возможности приложения encrypt0r:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность шифровать и расшифровывать файлы без лишних сложностей.
- Создание зашифрованных копий файлов с использованием пароля.
- Шифрование и дешифрование файлов происходит быстро и безопасно.
- Предоставляет дополнительный уровень безопасности для ваших важных данных.
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