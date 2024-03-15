encrypt0r - это надежный способ обеспечить безопасность вашей личной информации. Вместо того чтобы шифровать весь диск, иногда удобнее защищать отдельные файлы паролем, оставляя остальные без изменений.

Этот простой, но эффективный инструмент предлагает надежное шифрование и дешифрование файлов с минимальными усилиями.

Основные возможности приложения encrypt0r: