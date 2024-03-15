SkyPhone для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:61,89 Мб
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SkyPhone - это простое и удобное приложение для осуществления голосовых и видеозвонков. Оно предлагает высокое качество связи без необходимости регистрации личных данных.

Особенности SkyPhone:

  • Чистый звук: Наслаждайтесь кристально чистым звуком во время голосовых вызовов.
  • Простой интерфейс: Интуитивно понятный дизайн делает использование приложения легким и приятным.
  • Разрешить только контакты: Блокируйте вызовы от незарегистрированных контактов, обеспечивая безопасность и приватность.
  • Функция шумоподавления: Разговаривайте без помех и шумов даже в шумных средах.
  • Не требуется регистрация: Начните использовать приложение сразу, не тратя время на регистрацию.
  • Бесплатные звонки: Наслаждайтесь бесплатными голосовыми и видеозвонками.
  • Функция "Не беспокоить": Установите режим "Не беспокоить", чтобы временно отключить уведомления о звонках.
  • История звонков: Ведите запись ваших входящих и исходящих звонков для удобного управления.
  • Управление контактами: Создавайте список контактов и управляйте ими простым способом.
  • Настройки звука: Персонализируйте оповещения и рингтоны в соответствии с вашими предпочтениями.

В целом, SkyPhone - это надежный способ оставаться на связи с друзьями и семьей, обеспечивая при этом высокое качество связи и удобство использования.

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