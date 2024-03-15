SkyPhone для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|QuadSystem Co., Ltd.
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61,89 Мб
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SkyPhone - это простое и удобное приложение для осуществления голосовых и видеозвонков. Оно предлагает высокое качество связи без необходимости регистрации личных данных.
Особенности SkyPhone:
- Чистый звук: Наслаждайтесь кристально чистым звуком во время голосовых вызовов.
- Простой интерфейс: Интуитивно понятный дизайн делает использование приложения легким и приятным.
- Разрешить только контакты: Блокируйте вызовы от незарегистрированных контактов, обеспечивая безопасность и приватность.
- Функция шумоподавления: Разговаривайте без помех и шумов даже в шумных средах.
- Не требуется регистрация: Начните использовать приложение сразу, не тратя время на регистрацию.
- Бесплатные звонки: Наслаждайтесь бесплатными голосовыми и видеозвонками.
- Функция "Не беспокоить": Установите режим "Не беспокоить", чтобы временно отключить уведомления о звонках.
- История звонков: Ведите запись ваших входящих и исходящих звонков для удобного управления.
- Управление контактами: Создавайте список контактов и управляйте ими простым способом.
- Настройки звука: Персонализируйте оповещения и рингтоны в соответствии с вашими предпочтениями.
В целом, SkyPhone - это надежный способ оставаться на связи с друзьями и семьей, обеспечивая при этом высокое качество связи и удобство использования.
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