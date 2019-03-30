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Viber 10.4.0.4 для Android
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3.60 из 5, всего оценок - 88
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- Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Viber - один из лучших и популярнейших кросс-платформенных VoIP-клиентов, который позволяет совершать бесплатные звонки пользователям в сети Viber, а также дает возможность обмениваться текстовыми и видео сообщениями, изображениями и фотографиями.
Вы можете связываться с друзьями, близкими людьми, коллегами по всему миру, где бы они ни находились. Для этого нужен только Viber на любой платформе и интернет-соединение Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. При этом вам не нужно придумывать какие-то логины и пароли: программа интегрируется с адресной книгой вашего устройства, а авторизация осуществляется по номеру мобильного телефона. Таким образом, вы сразу же будете знать, кто из ваших контактов уже присоединился к сети Viber.
Возможности приложения действительно огромны. Вы можете безлимитно переписываться в чате, как будто отправляете SMS-ки, но при этом не платите за каждое сообщение. Кроме того, доступно создание целых чат-групп с одновременным количеством участников до 200 человек. Если вам хочется услышать собеседника, то программа обеспечит высокое качество звука, как будто общаетесь с человеком рядом с вами. Чтобы поделиться своими достижениями, радостными событиями, интересными фактами или просто необычной картинкой, предусмотрена отправка фотографий, видео и голосовых сообщений, стикеров и смайликов. Чтобы не пропустить важный звонок или сообщение, разработчики предусмотрели push-уведомления, которые оповестят вас о новом событии даже при выключенном Viber.
Стоит отметить и функцию Viber Out - это возможность звонить по специальным низким тарифам абсолютно любым абонентам как стационарной, так и мобильной связи, которые не используют приложение. Но и это еще не все. Viber поможет не только общаться, но и развлекаться: поддерживаются игры с персонажами программы (Violet и Legcat), где вы сможете посоревноваться с друзьями за звание чемпиона.
Так что присоединяйтесь к более чем 500 миллионной аудитории сервиса Viber и общайтесь без ограничений и лимитов с кем хочется и когда хочется.
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|Что нового в Viber 10.4.0.4 для Android?
- Обновлённый изящный дизайн
- Теперь все личные чаты, группы, сообщества и любимые паблики на одном главном экране
- Недавние вызовы и контакты из адресной книги теперь на новом экране звонков
- Дополнительная безопасность: общайтесь с новыми знакомыми в сообществах, не раскрывая ваш номер телефона
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Отзывы о программе Viber
Наталья про Viber 10.1.0.1 для Android [28-02-2019]
Ужасная версия.
Как вернуть предыдущую??
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Светлана про Viber 10.1.0.1 для Android [20-02-2019]
Ужасная версия!
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Алексей в ответ Светлана про Viber 10.1.0.1 для Android [21-02-2019]
Всё делается просто.Если у Вас есть компьютер,то...1)Ищем нужную версию Вайбера в поисковике(у меня 7.1.0.6-120277)...скачиваем,затем в смартфоне во внутренней памяти ищем папку "Android", после её открытия будет папка "data" в неё вносим скаченный "Viber". Затем сносим через мои программы предыдущую версию "Viber". После открываем скаченную программу которую закачали и нажимаем как обычно "Установить". У меня всё заработало! Желаю УДАЧИ!!!!!!
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jurigurski111324 про Viber 10.1.0.1 для Android [17-02-2019]
Новая версия отвратительна, а старая была замечательной. Кто придумал новую, кто её внедрил (муд..и)? Если так пойдет, однозначно буду переходить на общение в другие месенджеры. Отдельно хочу поблагодарить разработчиков старой версии, только сейчас понял, насколько была хороша, даже отлично, их старая версия.
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Ю про Viber 9.9.6.13 для Android [12-02-2019]
Новая версия просто ужасна. Не нравится. Верните то что было
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Олеся про Viber 9.6.0.1 для Android [14-09-2018]
третий день без вайбер,не могу скачать,ни чего не грузится. БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!
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