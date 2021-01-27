GeoZilla - энергосберегающий бесплатный GPS трекер, который позволяет узнать точное местоположение (геолокация) вашей семьи и друзей и получать уведомления, когда они посещают или покидают определенное место. Позволяет делиться местоположениями между Андроид и другими устройствами.

Представляет собой карту от Google, на которой отмечено положение ваших контактов. Вам будет доступна геолокация и история передвижений за день любого участника вашего круга. Местоположение человека можно узнавать вручную или дождаться обновления, когда участник вашего круга сменит геолокацию.

GeoZilla обеспечивает: