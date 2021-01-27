GeoZilla для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.18.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Телефония, GSM - Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 555 | Статистика
Размер:32,21 Мб
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GeoZilla - энергосберегающий бесплатный GPS трекер, который позволяет узнать точное местоположение (геолокация) вашей семьи и друзей и получать уведомления, когда они посещают или покидают определенное место. Позволяет делиться местоположениями между Андроид и другими устройствами.

Представляет собой карту от Google, на которой отмечено положение ваших контактов. Вам будет доступна геолокация и история передвижений за день любого участника вашего круга. Местоположение человека можно узнавать вручную или дождаться обновления, когда участник вашего круга сменит геолокацию.

GeoZilla обеспечивает:

  • Умный алгоритм отслеживания местоположения, который экономит потребление батареи.
    • Не обновляет геолокацию в фоновом режиме.
    • Использует режим изменения местоположения при передвижении (SCL - Significant Location Change), местоположение определяется системой с помощью мобильного сигнала от вышки связи.
    • Начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь.
    • Большую часть времени GPS не работает.
  • Гео-зоны (Geofencing), уведомит, когда член семьи или друг посещает/покидает указанное место (дом, школа, работа, и т.д.)
  • Удобный трекер истории передвижений показывает, где находится человек и держит в курсе всех местоположений друзей/семьи за день.
  • Приватный чат для обмена изображениями и видео.
  • Чекины с местоположением человека из Swarm и Facebook, которые автоматически отображаются на карте в GeoZilla.
  • Удобная История Передвижений:
    • При отсутствии соединения все Ваши местоположения будут сохранены и отправлены на сервер GeoZilla при появлении интернета.
    • Если не можете найти свой телефон, используйте GPS трекер, чтобы определить его местоположение на карте через устройство участника вашего круга.
    • Запросы для обновления геолокации участника круга, если он недоступен. При подключении его к интернету и получении запроса, вы будете уведомлены о новом местоположении.
    • Чекиньтесь в приложении, чтобы оповестить семью и друзей где вы и что все в порядке.
  • Поддержка TrackR Bravo.
  • Задачи, основанные на местоположении:
    • Создание задач для членов вашей семьи или себя, учитывая местоположение.
    • Управление списком покупок вместе.
    • Получение уведомлений, когда вы проезжаете определенное место.
  • Сообщает, если батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.
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