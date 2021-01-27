GeoZilla для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.18.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GeoZilla
|Категории:
|Телефония, GSM - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 555 | Статистика
|Размер:
|32,21 Мб
|СКАЧАТЬ
GeoZilla - энергосберегающий бесплатный GPS трекер, который позволяет узнать точное местоположение (геолокация) вашей семьи и друзей и получать уведомления, когда они посещают или покидают определенное место. Позволяет делиться местоположениями между Андроид и другими устройствами.
Представляет собой карту от Google, на которой отмечено положение ваших контактов. Вам будет доступна геолокация и история передвижений за день любого участника вашего круга. Местоположение человека можно узнавать вручную или дождаться обновления, когда участник вашего круга сменит геолокацию.
GeoZilla обеспечивает:
- Умный алгоритм отслеживания местоположения, который экономит потребление батареи.
- Не обновляет геолокацию в фоновом режиме.
- Использует режим изменения местоположения при передвижении (SCL - Significant Location Change), местоположение определяется системой с помощью мобильного сигнала от вышки связи.
- Начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь.
- Большую часть времени GPS не работает.
- Гео-зоны (Geofencing), уведомит, когда член семьи или друг посещает/покидает указанное место (дом, школа, работа, и т.д.)
- Удобный трекер истории передвижений показывает, где находится человек и держит в курсе всех местоположений друзей/семьи за день.
- Приватный чат для обмена изображениями и видео.
- Чекины с местоположением человека из Swarm и Facebook, которые автоматически отображаются на карте в GeoZilla.
- Удобная История Передвижений:
- При отсутствии соединения все Ваши местоположения будут сохранены и отправлены на сервер GeoZilla при появлении интернета.
- Если не можете найти свой телефон, используйте GPS трекер, чтобы определить его местоположение на карте через устройство участника вашего круга.
- Запросы для обновления геолокации участника круга, если он недоступен. При подключении его к интернету и получении запроса, вы будете уведомлены о новом местоположении.
- Чекиньтесь в приложении, чтобы оповестить семью и друзей где вы и что все в порядке.
- Поддержка TrackR Bravo.
- Задачи, основанные на местоположении:
- Создание задач для членов вашей семьи или себя, учитывая местоположение.
- Управление списком покупок вместе.
- Получение уведомлений, когда вы проезжаете определенное место.
- Сообщает, если батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...
Три кота. Развивающие игры 3.9
Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные...
Бесплатное приложение для записи телефонных разговоров. С помощью программы можно...
Отличный и надежный видеомессенджер для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
Отличная альтернатива стандартной звонилке на устройствах Андроид. Это абсолютно новый...
Программный продукт для организации групповых видео- и веб-конференций с отличным...
Отзывы о программе GeoZilla
Admin
Отзывов о программе GeoZilla 6.18.20 пока нет, можете добавить...