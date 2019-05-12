Viber 10.5.0.28 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
VEON 2.0.10 для Android
Удобное приложение, которое будет незаменимо в том случае, если вам необходимо позвонить или написать друзьям или близким, которые находятся за рубежом. Присутствует
GetContact 4.2.0 для Android
Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего
Skype 8.42.0.60 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
TrueCaller 10.15.6 для Android
TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах
Черный список+ 1.11 для Android
Черный список+ - с помощью этой программы вы с легкостью избавитесь от нежелательных звонков и сообщений. Приложение может сбрасывать или выключать звук во время