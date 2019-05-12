Viber 10.5.0.28 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. VEON 2.0.10 для Android Удобное приложение, которое будет незаменимо в том случае, если вам необходимо позвонить или написать друзьям или близким, которые находятся за рубежом. Присутствует GetContact 4.2.0 для Android Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего

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