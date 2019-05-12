Skype для Android

Skype 8.44.0.60 для Android

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Описание Skype 8.44.0.60 для AndroidОписание   Скачать Skype 8.44.0.60 для AndroidСКАЧАТЬ (30,19 Мб) Скриншоты Skype 8.44.0.60 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Skype 8.44.0.60 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skype 8.44.0.60 для AndroidОтзывы (55)  
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3.71 из 5, всего оценок - 328
  • Рейтинг программы - 3.71 из 5
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Skype - Android-версия знаменитой программы для голосовых или видео звонков через сеть Интернет и обмена текстовыми сообщениями, файлами. Это гораздо дешевле, чем обычные международные звонки, а при наличии беспроводной сети Wi-Fi звонки через это приложение становятся практически бесплатными. Поддерживаются сети Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS.

Вы сможете звонить не только на номера в самой системе, но и на обычные мобильные и стационарные телефоны по выгодным тарифам. В программе существует возможность создания групповых видео чатов до 25 человек.

Что нового в Skype 8.44.0.60 для Android?
  • Улучшения для более надежной и стабильной работы.
Skype
Skype
Skype
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 525 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Skype

юрий про Skype 7.46.0.596 для Android [01-08-2017]

скайп полнейшее гавно могу сказать серьезно если им долго не ползуешься то потом сова туда не зайдешь все блокирует и не дает доступ легче снова регистрироваться
| 2 | Ответить

Иван про Skype 7.04.0.618 для Android [25-06-2016]

Мелкософт просто какая-то корпорация зла, умудрились из классной проги, которой скайп когда-то был, сделать дерьмо
5 | 3 | Ответить

serega про Skype 6.16.0.1919 для Android [18-01-2016]

Всё хорошо работает.
1 | | Ответить

Ната про Skype 6.15.0.1162 для Android [28-12-2015]

Постоянно вылазит на весь экран рекламный ролик, затем предложение отзыв написать. И так по несколько раз в день.
Достало. В общем чате не редактируются и не удаляются сообщения.
| | Ответить

Сергей про Skype 5.1.0.58677 для Android [30-01-2015]

Два раза устанавливал на планшет Skype 5.1.0.58677 для Android и всё бесполезно: видеосвязь и звонки не работают, только СМС работает. Планшет Cube Talk 98 на android 4.2.2.2.1
4 | 12 | Ответить

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