Move to iOS - фирменное приложение от Apple, которое поможет Вам комфортно "мигрировать" с Android-устройства на iOS. Что ж, если Вы решили отказаться от гугловской операционки и приобрести новое устройство на базе мобильной ОС от Apple, то для облегчения переноса настроек, фотографий, музыки, видео, документов и других файлов Вам поможет Move to iOS.

Программа поддерживает Android-девайсы с версией платформы от 4.0 и выше, а iPhone и iPad - с версией iOS 9. Для того, чтобы можно было осуществить перенос данных, на iOS-устройстве еще не должны быть выполнены первоначальные настройки ("сырой" девайс) - именно тогда опция переноса данных будет активна. Передача данных осуществляется по единой беспроводной Wi-Fi-сети. Когда на Android установлен Move to iOS, то на iPhone должен высветиться код подключения, который потом вводится в приложении.

Теперь Вы сможете выделять, что стоит иметь в новом iPhone от старого Android: фотографии и видео, сообщения, данные аккаунта Google, контакты, календари и закладки в браузере. Но и это еще не все: если на Android-е было установлено бесплатное приложение, для которого есть iOS-версия в App Store, то такая программа тоже у Вас появится.

В общем, все достаточно удобно и просто: переходите с Android на iOS комфортно.