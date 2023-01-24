Move to iOS для Android

Описание
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Оценка: 2.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Телефония, GSM - Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 448 | Статистика
Размер:1,84 Мб
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Move to iOS скриншот № 4

Move to iOS - фирменное приложение от Apple, которое поможет Вам комфортно "мигрировать" с Android-устройства на iOS. Что ж, если Вы решили отказаться от гугловской операционки и приобрести новое устройство на базе мобильной ОС от Apple, то для облегчения переноса настроек, фотографий, музыки, видео, документов и других файлов Вам поможет Move to iOS.

Программа поддерживает Android-девайсы с версией платформы от 4.0 и выше, а iPhone и iPad - с версией iOS 9. Для того, чтобы можно было осуществить перенос данных, на iOS-устройстве еще не должны быть выполнены первоначальные настройки ("сырой" девайс) - именно тогда опция переноса данных будет активна. Передача данных осуществляется по единой беспроводной Wi-Fi-сети. Когда на Android установлен Move to iOS, то на iPhone должен высветиться код подключения, который потом вводится в приложении.

Теперь Вы сможете выделять, что стоит иметь в новом iPhone от старого Android: фотографии и видео, сообщения, данные аккаунта Google, контакты, календари и закладки в браузере. Но и это еще не все: если на Android-е было установлено бесплатное приложение, для которого есть iOS-версия в App Store, то такая программа тоже у Вас появится.

В общем, все достаточно удобно и просто: переходите с Android на iOS комфортно.

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Отзывы о программе Move to iOS

Admin

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