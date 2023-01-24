Move to iOS для Android
|Оценка:
|2.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Apple
|Категории:
|Телефония, GSM - Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 448 | Статистика
|Размер:
|1,84 Мб
Move to iOS - фирменное приложение от Apple, которое поможет Вам комфортно "мигрировать" с Android-устройства на iOS. Что ж, если Вы решили отказаться от гугловской операционки и приобрести новое устройство на базе мобильной ОС от Apple, то для облегчения переноса настроек, фотографий, музыки, видео, документов и других файлов Вам поможет Move to iOS.
Программа поддерживает Android-девайсы с версией платформы от 4.0 и выше, а iPhone и iPad - с версией iOS 9. Для того, чтобы можно было осуществить перенос данных, на iOS-устройстве еще не должны быть выполнены первоначальные настройки ("сырой" девайс) - именно тогда опция переноса данных будет активна. Передача данных осуществляется по единой беспроводной Wi-Fi-сети. Когда на Android установлен Move to iOS, то на iPhone должен высветиться код подключения, который потом вводится в приложении.
Теперь Вы сможете выделять, что стоит иметь в новом iPhone от старого Android: фотографии и видео, сообщения, данные аккаунта Google, контакты, календари и закладки в браузере. Но и это еще не все: если на Android-е было установлено бесплатное приложение, для которого есть iOS-версия в App Store, то такая программа тоже у Вас появится.
В общем, все достаточно удобно и просто: переходите с Android на iOS комфортно.
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...
ZOOM Cloud Meetings 5.13.0.10869
Отличный и надежный видеомессенджер для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
Бесплатное Android-приложение, которое поможет избавиться от назойливых звонков, добавив...
Отличная альтернатива стандартной звонилке на устройствах Андроид. Это абсолютно новый...
Удобная в использовании звонилка и менеджер контактов в одном приложении, с простым и...
Отзывы о программе Move to iOS
Admin
Отзывов о программе Move to iOS 3.4.2 пока нет, можете добавить...