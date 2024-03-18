RawDigger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €22.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.4.8.793 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LibRaw, LLC
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,13 Мб
|СКАЧАТЬ
RawDigger - это приложение, с помощью которого можно просматривать RAW-изображения, строить гистограмму и конвертировать их в формат TIFF.
Инструмент поддерживает довольно широкий спектр форматов, таких как ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, EIP, MOS, RAW, SRF и ORF. Кроме того, поддерживается большое количество камер, и вы можете получить доступ к полному списку всего одним нажатием кнопки.
После загрузки изображения можно просмотреть такую информацию, как камера, на которую оно было сделано, дата, время, статистика пере- и недоэкспонирования. Его гистограмма может быть сгенерирована и отображена в новом окне, а также сохранена на жестком диске в виде файла CSV, TXT, PNG или JPG.
Кроме того, возможен экспорт в формат TIF, а также снимок кадра, сделанный утилитой, и сохранение его в пользовательском месте в формате PNG или JPG.
В целом, RawDigger является эффективным программным обеспечением с удобным интерфейсом, позволяющее легко просматривать, изучать и анализировать RAW-изображения, записанные цифровыми фото- и некоторыми видеокамерами.
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