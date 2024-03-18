RawDigger для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €22.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.4.8.793 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,13 Мб
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RawDigger скриншот № 1
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RawDigger скриншот № 3

RawDigger - это приложение, с помощью которого можно просматривать RAW-изображения, строить гистограмму и конвертировать их в формат TIFF.

Инструмент поддерживает довольно широкий спектр форматов, таких как ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, EIP, MOS, RAW, SRF и ORF. Кроме того, поддерживается большое количество камер, и вы можете получить доступ к полному списку всего одним нажатием кнопки.

После загрузки изображения можно просмотреть такую информацию, как камера, на которую оно было сделано, дата, время, статистика пере- и недоэкспонирования. Его гистограмма может быть сгенерирована и отображена в новом окне, а также сохранена на жестком диске в виде файла CSV, TXT, PNG или JPG.

Кроме того, возможен экспорт в формат TIF, а также снимок кадра, сделанный утилитой, и сохранение его в пользовательском месте в формате PNG или JPG.

В целом, RawDigger является эффективным программным обеспечением с удобным интерфейсом, позволяющее легко просматривать, изучать и анализировать RAW-изображения, записанные цифровыми фото- и некоторыми видеокамерами.

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