RawDigger - это приложение, с помощью которого можно просматривать RAW-изображения, строить гистограмму и конвертировать их в формат TIFF.

Инструмент поддерживает довольно широкий спектр форматов, таких как ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, EIP, MOS, RAW, SRF и ORF. Кроме того, поддерживается большое количество камер, и вы можете получить доступ к полному списку всего одним нажатием кнопки.

После загрузки изображения можно просмотреть такую информацию, как камера, на которую оно было сделано, дата, время, статистика пере- и недоэкспонирования. Его гистограмма может быть сгенерирована и отображена в новом окне, а также сохранена на жестком диске в виде файла CSV, TXT, PNG или JPG.

Кроме того, возможен экспорт в формат TIF, а также снимок кадра, сделанный утилитой, и сохранение его в пользовательском месте в формате PNG или JPG.

В целом, RawDigger является эффективным программным обеспечением с удобным интерфейсом, позволяющее легко просматривать, изучать и анализировать RAW-изображения, записанные цифровыми фото- и некоторыми видеокамерами.