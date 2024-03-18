PDF Scanner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,6 Мб
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PDF Scanner – интеллектуальное приложение-сканер, превращающее ваше устройство в портативный сканер PDF. Оно легко конвертирует бумажные документы и изображения в PDF или JPG всего одним касанием.

Основные возможности приложения PDF Scanner:

  • Конвертация в PDF: Сканируйте и конвертируйте в PDF все виды документов, включая квитанции, счета, фотографии и визитки.
  • Делитесь файлами: Отправляйте отсканированные файлы по электронной почте или публикуйте их в социальных сетях.
  • Профессиональное качество: Получайте PDF с четкостью и высоким разрешением благодаря точной обрезке и автоматическому улучшению.
  • Электронные подписи: Добавляйте электронные подписи к документам перед отправкой и печатью.
  • Защитные водяные знаки: Обеспечивайте безопасность файлов, добавляя защитные водяные знаки.
  • Быстрый поиск файлов: Легко находите нужные документы с помощью функции быстрого поиска.
  • Управление файлами: Создавайте подпапки для организации документов по категориям и управляйте ими с помощью простых и полезных инструментов.
  • Редактирование документов: Добавляйте или удаляйте страницы, изменяйте макет документов и указывайте формат страниц PDF-файла.
  • Аннотации: Добавление аннотаций к отсканированным документам для удобного редактирования и пометок.
  • Защита документов: Установка пароля для конфиденциальных документов и шифрование пересылаемых файлов.
  • Резервное копирование и синхронизация: Создание резервных копий и синхронизация документов с облачными сервисами для безопасного хранения и управления файлами.
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Отзывы о программе PDF Scanner

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Отзывов о программе PDF Scanner 1.1.4 пока нет, можете добавить...

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