PDF Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,6 Мб
|СКАЧАТЬ
PDF Scanner – интеллектуальное приложение-сканер, превращающее ваше устройство в портативный сканер PDF. Оно легко конвертирует бумажные документы и изображения в PDF или JPG всего одним касанием.
Основные возможности приложения PDF Scanner:
- Конвертация в PDF: Сканируйте и конвертируйте в PDF все виды документов, включая квитанции, счета, фотографии и визитки.
- Делитесь файлами: Отправляйте отсканированные файлы по электронной почте или публикуйте их в социальных сетях.
- Профессиональное качество: Получайте PDF с четкостью и высоким разрешением благодаря точной обрезке и автоматическому улучшению.
- Электронные подписи: Добавляйте электронные подписи к документам перед отправкой и печатью.
- Защитные водяные знаки: Обеспечивайте безопасность файлов, добавляя защитные водяные знаки.
- Быстрый поиск файлов: Легко находите нужные документы с помощью функции быстрого поиска.
- Управление файлами: Создавайте подпапки для организации документов по категориям и управляйте ими с помощью простых и полезных инструментов.
- Редактирование документов: Добавляйте или удаляйте страницы, изменяйте макет документов и указывайте формат страниц PDF-файла.
- Аннотации: Добавление аннотаций к отсканированным документам для удобного редактирования и пометок.
- Защита документов: Установка пароля для конфиденциальных документов и шифрование пересылаемых файлов.
- Резервное копирование и синхронизация: Создание резервных копий и синхронизация документов с облачными сервисами для безопасного хранения и управления файлами.
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