Speedbot – это приложение, которое превращает ваше мобильное устройство в мощный бортовой компьютер с высокоточным спидометром GPS и множеством других полезных функций. С его помощью вы всегда будете в курсе своей скорости и ключевых параметров вашего автомобиля в реальном времени.

Основные возможности приложения Speedbot:

Точный спидометр GPS: Отображает реальную скорость вашего автомобиля с высокой точностью.

Запись маршрутов и одометр: Сохраняйте информацию о ваших перемещениях и подробные данные о пройденных маршрутах.

Ограничитель скорости: Установите предельную скорость и получайте уведомления, когда она превышена.

Отображение скорости в различных единицах измерения, режим HUD для проекции на лобовое стекло, персонализация с различными темами и многое другое.

Текущая, максимальная и средняя скорость.

Время начала и время в пути.

Пройденное расстояние и местонахождение.

Анализ параметров в реальном времени.

Speedbot подключается к вашему автомобилю через интерфейс ELM327 Bluetooth или Wi-Fi и показывает различные параметры OBD в реальном времени, включая количество оборотов в минуту, температуру двигателя и потребление топлива.

С Speedbot вы получаете полный контроль над вашим автомобилем и много информации для анализа вашего стиля вождения и общего состояния транспортного средства.