Speedbot для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Radarbot Company
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Speedbot – это приложение, которое превращает ваше мобильное устройство в мощный бортовой компьютер с высокоточным спидометром GPS и множеством других полезных функций. С его помощью вы всегда будете в курсе своей скорости и ключевых параметров вашего автомобиля в реальном времени.
Основные возможности приложения Speedbot:
- Точный спидометр GPS: Отображает реальную скорость вашего автомобиля с высокой точностью.
- Запись маршрутов и одометр: Сохраняйте информацию о ваших перемещениях и подробные данные о пройденных маршрутах.
- Ограничитель скорости: Установите предельную скорость и получайте уведомления, когда она превышена.
- Отображение скорости в различных единицах измерения, режим HUD для проекции на лобовое стекло, персонализация с различными темами и многое другое.
- Текущая, максимальная и средняя скорость.
- Время начала и время в пути.
- Пройденное расстояние и местонахождение.
- Анализ параметров в реальном времени.
Speedbot подключается к вашему автомобилю через интерфейс ELM327 Bluetooth или Wi-Fi и показывает различные параметры OBD в реальном времени, включая количество оборотов в минуту, температуру двигателя и потребление топлива.
С Speedbot вы получаете полный контроль над вашим автомобилем и много информации для анализа вашего стиля вождения и общего состояния транспортного средства.
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Admin
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