Speedbot для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,05 Мб
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Speedbot – это приложение, которое превращает ваше мобильное устройство в мощный бортовой компьютер с высокоточным спидометром GPS и множеством других полезных функций. С его помощью вы всегда будете в курсе своей скорости и ключевых параметров вашего автомобиля в реальном времени.

Основные возможности приложения Speedbot:

  • Точный спидометр GPS: Отображает реальную скорость вашего автомобиля с высокой точностью.
  • Запись маршрутов и одометр: Сохраняйте информацию о ваших перемещениях и подробные данные о пройденных маршрутах.
  • Ограничитель скорости: Установите предельную скорость и получайте уведомления, когда она превышена.
  • Отображение скорости в различных единицах измерения, режим HUD для проекции на лобовое стекло, персонализация с различными темами и многое другое.
  • Текущая, максимальная и средняя скорость.
  • Время начала и время в пути.
  • Пройденное расстояние и местонахождение.
  • Анализ параметров в реальном времени.

Speedbot подключается к вашему автомобилю через интерфейс ELM327 Bluetooth или Wi-Fi и показывает различные параметры OBD в реальном времени, включая количество оборотов в минуту, температуру двигателя и потребление топлива.

С Speedbot вы получаете полный контроль над вашим автомобилем и много информации для анализа вашего стиля вождения и общего состояния транспортного средства.

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