Compare Two Texts для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,61 Мб
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Compare Two Texts - это простая программная утилита, призванная помочь вам найти различия между двумя разными текстами. Приложение отображает их содержимое рядом друг с другом и позволяет провести анализ, чтобы быстро и легко найти различия.
Compare Two Texts имеет удобный графический интерфейс, элегантно разделенный на два разных раздела, что позволяет сравнивать тексты рядом. Имеются редактируемые поля, в которые можно ввести два текста, но можно и вставить их содержимое. Кроме того, можно загрузить два сравниваемых текста из обычных текстовых файлов на вашем компьютере.
Оба текста можно предварительно просмотреть в главном окне. Compare Two Texts позволяет редактировать и сохранять текст, поэтому программа также работает как небольшой текстовый редактор. При нажатии на кнопку "Сравнить" открывается новое окно, в котором выделены все найденные различия.
Существует два различных алгоритма сравнения, а именно сравнение последовательностей и сравнение различий. Если первый показывает только различия между двумя текстами, то второй также выявляет уникальные строки, что помогает быстро найти дополнения и изменения, внесенные в документ.
Сравнение текстового содержимого возможно с помощью Compare Two Texts, что очень удобно для анализа содержимого, редактирования кода и документов. Выявить различия между двумя текстами легко с помощью этого приложения, которое может опционально игнорировать регистр текста и пробельные символы для получения наиболее точных результатов.
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