Compare Two Texts для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,61 Мб
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Compare Two Texts - это простая программная утилита, призванная помочь вам найти различия между двумя разными текстами. Приложение отображает их содержимое рядом друг с другом и позволяет провести анализ, чтобы быстро и легко найти различия.

Compare Two Texts имеет удобный графический интерфейс, элегантно разделенный на два разных раздела, что позволяет сравнивать тексты рядом. Имеются редактируемые поля, в которые можно ввести два текста, но можно и вставить их содержимое. Кроме того, можно загрузить два сравниваемых текста из обычных текстовых файлов на вашем компьютере.

Оба текста можно предварительно просмотреть в главном окне. Compare Two Texts позволяет редактировать и сохранять текст, поэтому программа также работает как небольшой текстовый редактор. При нажатии на кнопку "Сравнить" открывается новое окно, в котором выделены все найденные различия.

Существует два различных алгоритма сравнения, а именно сравнение последовательностей и сравнение различий. Если первый показывает только различия между двумя текстами, то второй также выявляет уникальные строки, что помогает быстро найти дополнения и изменения, внесенные в документ.

Сравнение текстового содержимого возможно с помощью Compare Two Texts, что очень удобно для анализа содержимого, редактирования кода и документов. Выявить различия между двумя текстами легко с помощью этого приложения, которое может опционально игнорировать регистр текста и пробельные символы для получения наиболее точных результатов.

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