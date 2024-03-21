Wlingua для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,87 Мб
СКАЧАТЬ
Wlingua скриншот № 1
Wlingua скриншот № 2
Wlingua скриншот № 3
Wlingua скриншот № 4

Wlingua - ваш надежный помощник в изучении английского языка. Независимо от вашего текущего уровня — начального, среднего или продвинутого — приложение поможет вам достичь новых высот в освоении английского.

Основные возможности приложения Wlingua:

  • Курсы английского языка для разных уровней: начинающих, продвинутых и подготовки к экзаменам.
  • Обширный выбор курсов, включая изучение неправильных глаголов, британского и американского произношения, фразовых глаголов и многое другое.
  • Простая и интуитивно понятная методика обучения, гарантирующая ваш прогресс.
  • Аудиозаписи с профессиональными дикторами на британском и американском английском.
  • Понятийная связь и структура уроков для лучшего усвоения материала.
  • Широкий выбор упражнений на грамматику и лексику, включая интервальные повторения и тексты для практики.
  • Возможность получения сертификатов по завершении уровня.
  • Два вида аккаунтов: Базовый и Премиум, обеспечивающих разные уровни доступа к материалам.
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать busuubusuu 21.20.0.642

busuu – легкий и эффективный способ выучить более 10 основных языков (испанский, английский,...

скачать Орфография русского языкаОрфография русского языка 2.1

Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой...

скачать UpYourLevel английский - Тесты UpWorkUpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.11.5.1

Бесплатное и удобное в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и...

скачать Разговорник французского языкаРазговорник французского языка 2.5.05

Разговорник французского языка - приложение для Android, которое представляет собой...

скачать Разговорник русского языкаРазговорник русского языка 2.5.06

Разговорник русского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник...

скачать MemriseMemrise 2022.1.12.0

Memrise – в игровой форме изучайте иностранные языки или повышайте уровень знаний в...

Отзывы о программе Wlingua

Admin

Отзывов о программе Wlingua 5.4.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв