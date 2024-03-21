Wlingua для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Wlingua
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,87 Мб
|СКАЧАТЬ
Wlingua - ваш надежный помощник в изучении английского языка. Независимо от вашего текущего уровня — начального, среднего или продвинутого — приложение поможет вам достичь новых высот в освоении английского.
Основные возможности приложения Wlingua:
- Курсы английского языка для разных уровней: начинающих, продвинутых и подготовки к экзаменам.
- Обширный выбор курсов, включая изучение неправильных глаголов, британского и американского произношения, фразовых глаголов и многое другое.
- Простая и интуитивно понятная методика обучения, гарантирующая ваш прогресс.
- Аудиозаписи с профессиональными дикторами на британском и американском английском.
- Понятийная связь и структура уроков для лучшего усвоения материала.
- Широкий выбор упражнений на грамматику и лексику, включая интервальные повторения и тексты для практики.
- Возможность получения сертификатов по завершении уровня.
- Два вида аккаунтов: Базовый и Премиум, обеспечивающих разные уровни доступа к материалам.
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