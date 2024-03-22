StickyLab – это удивительное приложение, которое приносит нотку творчества и веселья в ваши онлайн чаты. Оживите свои сообщения с помощью индивидуальных стикеров, выражая себя по-своему с огромной коллекцией ярких дизайнов.

Основные возможности приложения: