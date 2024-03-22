StickyLab для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:123,8 Мб
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StickyLab – это удивительное приложение, которое приносит нотку творчества и веселья в ваши онлайн чаты. Оживите свои сообщения с помощью индивидуальных стикеров, выражая себя по-своему с огромной коллекцией ярких дизайнов.

Основные возможности приложения:

  • Интеграция с популярными мессенджерами: StickyLab легко интегрируется с WhatsApp, Telegram, Viber и Facebook, делая общение еще более ярким.
  • Удаление фона: Удивительная функция удаления фона поможет вашим стикерам раскрыть весь свой потенциал.
  • Обновляемая коллекция: Будьте впереди всех благодаря постоянно обновляемой коллекции стикеров - от мемов до цитат.
  • Создание мемов: Освободите своего внутреннего комика и создавайте уморительно смешные мемы.
  • Легкость использования: Интуитивно понятный интерфейс делает создание стикеров приятным и легким процессом.
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