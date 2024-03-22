StickyLab для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appvillis
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|123,8 Мб
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StickyLab – это удивительное приложение, которое приносит нотку творчества и веселья в ваши онлайн чаты. Оживите свои сообщения с помощью индивидуальных стикеров, выражая себя по-своему с огромной коллекцией ярких дизайнов.
Основные возможности приложения:
- Интеграция с популярными мессенджерами: StickyLab легко интегрируется с WhatsApp, Telegram, Viber и Facebook, делая общение еще более ярким.
- Удаление фона: Удивительная функция удаления фона поможет вашим стикерам раскрыть весь свой потенциал.
- Обновляемая коллекция: Будьте впереди всех благодаря постоянно обновляемой коллекции стикеров - от мемов до цитат.
- Создание мемов: Освободите своего внутреннего комика и создавайте уморительно смешные мемы.
- Легкость использования: Интуитивно понятный интерфейс делает создание стикеров приятным и легким процессом.
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