AceView - это простой и универсальный просмотрщик изображений, предназначенный для удобного просмотра и небольших правок изображений.

Приложение предлагает минималистичный дизайн, что делает процесс просмотра изображений простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко просматривать и редактировать одно изображение за раз, используя доступное контекстное меню.

Одной из ключевых особенностей AceView является широкий спектр настроек, который позволяет тонко настроить поведение приложения. Иерархическая структура настроек обеспечивает удобное нахождение и изменение параметров, делая процесс конфигурации максимально эффективным.

Надежный и легкий в использовании, AceView обеспечивает превосходный опыт визуализации изображений и выполнения небольших правок, таких как обрезка и переименование, без излишней сложности.

Основные возможности приложения AceView: