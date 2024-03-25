AceView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.216 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,19 Мб
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AceView скриншот № 1
AceView скриншот № 2

AceView - это простой и универсальный просмотрщик изображений, предназначенный для удобного просмотра и небольших правок изображений.

Приложение предлагает минималистичный дизайн, что делает процесс просмотра изображений простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко просматривать и редактировать одно изображение за раз, используя доступное контекстное меню.

Одной из ключевых особенностей AceView является широкий спектр настроек, который позволяет тонко настроить поведение приложения. Иерархическая структура настроек обеспечивает удобное нахождение и изменение параметров, делая процесс конфигурации максимально эффективным.

Надежный и легкий в использовании, AceView обеспечивает превосходный опыт визуализации изображений и выполнения небольших правок, таких как обрезка и переименование, без излишней сложности.

Основные возможности приложения AceView:

  • Простой и минималистичный интерфейс для удобного просмотра изображений.
  • Контекстное меню для быстрого доступа к инструментам обрезки, изменения размера и переименования изображения.
  • Банк настроек для тонкой настройки поведения приложения.
  • Иерархическая структура настроек для эффективной конфигурации.
  • Надежная работа и легкость в использовании для выполнения небольших правок.
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