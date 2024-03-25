AceView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.216 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yenling Private Limited
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,19 Мб
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AceView - это простой и универсальный просмотрщик изображений, предназначенный для удобного просмотра и небольших правок изображений.
Приложение предлагает минималистичный дизайн, что делает процесс просмотра изображений простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко просматривать и редактировать одно изображение за раз, используя доступное контекстное меню.
Одной из ключевых особенностей AceView является широкий спектр настроек, который позволяет тонко настроить поведение приложения. Иерархическая структура настроек обеспечивает удобное нахождение и изменение параметров, делая процесс конфигурации максимально эффективным.
Надежный и легкий в использовании, AceView обеспечивает превосходный опыт визуализации изображений и выполнения небольших правок, таких как обрезка и переименование, без излишней сложности.
Основные возможности приложения AceView:
- Простой и минималистичный интерфейс для удобного просмотра изображений.
- Контекстное меню для быстрого доступа к инструментам обрезки, изменения размера и переименования изображения.
- Банк настроек для тонкой настройки поведения приложения.
- Иерархическая структура настроек для эффективной конфигурации.
- Надежная работа и легкость в использовании для выполнения небольших правок.
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