GodSVG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 alpha 2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mew Pur Pur
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,24 Мб
|СКАЧАТЬ
GodSVG - это редактор для файлов масштабируемой векторной графики (SVG). В отличие от других редакторов, он представляет SVG-код напрямую, не добавляет никаких метаданных и даже позволяет редактировать SVG-код в режиме реального времени. GodSVG был вдохновлен потребностью в редакторе SVG без абстракций, который бы создавал чистые и оптимизированные SVG-файлы.
Основные возможности приложения GodSVG:
- Интерактивное редактирование SVG: Изменение отдельных элементов SVG-файла с помощью удобного интерфейса.
- Код в реальном времени: По мере манипулирования элементами в пользовательском интерфейсе код мгновенно генерируется и может быть отредактирован.
- Оптимизированные SVG: генерируемые SVG-файлы малы и эффективны, а также имеют множество опций для оптимизации.
- Доступность на мобильных устройствах: GodSVG стремится быть удобным для использования на мобильных устройствах.
GodSVG подходит как для веб-разработчиков, так и для дизайнеров и художников. Предлагает удобный способ работы с векторной графикой и обеспечивает эффективное взаимодействие с SVG-файлами.
Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим...
GIMP 2.10.36 stable / 2.99.16 dev
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...
Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...
Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...
Отзывы о программе GodSVG
Admin
Отзывов о программе GodSVG 1.0 alpha 2 пока нет, можете добавить...