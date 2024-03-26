GodSVG - это редактор для файлов масштабируемой векторной графики (SVG). В отличие от других редакторов, он представляет SVG-код напрямую, не добавляет никаких метаданных и даже позволяет редактировать SVG-код в режиме реального времени. GodSVG был вдохновлен потребностью в редакторе SVG без абстракций, который бы создавал чистые и оптимизированные SVG-файлы.

Основные возможности приложения GodSVG:

Интерактивное редактирование SVG: Изменение отдельных элементов SVG-файла с помощью удобного интерфейса.

Код в реальном времени: По мере манипулирования элементами в пользовательском интерфейсе код мгновенно генерируется и может быть отредактирован.

Оптимизированные SVG: генерируемые SVG-файлы малы и эффективны, а также имеют множество опций для оптимизации.

Доступность на мобильных устройствах: GodSVG стремится быть удобным для использования на мобильных устройствах.

GodSVG подходит как для веб-разработчиков, так и для дизайнеров и художников. Предлагает удобный способ работы с векторной графикой и обеспечивает эффективное взаимодействие с SVG-файлами.