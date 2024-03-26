GodSVG для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 alpha 2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16,24 Мб
СКАЧАТЬ
GodSVG скриншот № 1

GodSVG - это редактор для файлов масштабируемой векторной графики (SVG). В отличие от других редакторов, он представляет SVG-код напрямую, не добавляет никаких метаданных и даже позволяет редактировать SVG-код в режиме реального времени. GodSVG был вдохновлен потребностью в редакторе SVG без абстракций, который бы создавал чистые и оптимизированные SVG-файлы.

Основные возможности приложения GodSVG:

  • Интерактивное редактирование SVG: Изменение отдельных элементов SVG-файла с помощью удобного интерфейса.
  • Код в реальном времени: По мере манипулирования элементами в пользовательском интерфейсе код мгновенно генерируется и может быть отредактирован.
  • Оптимизированные SVG: генерируемые SVG-файлы малы и эффективны, а также имеют множество опций для оптимизации.
  • Доступность на мобильных устройствах: GodSVG стремится быть удобным для использования на мобильных устройствах.

GodSVG подходит как для веб-разработчиков, так и для дизайнеров и художников. Предлагает удобный способ работы с векторной графикой и обеспечивает эффективное взаимодействие с SVG-файлами.

ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 22.0 Home

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2023 24.7

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать InkscapeInkscape 1.3.1

Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим...

скачать GIMPGIMP 2.10.36 stable / 2.99.16 dev

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...

скачать КОМПАС-3D HomeКОМПАС-3D Home 18.1

Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...

скачать CanvaCanva 1.59.0

Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...

Отзывы о программе GodSVG

Admin

Отзывов о программе GodSVG 1.0 alpha 2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв