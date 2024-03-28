FileAnalyzer для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:24.3.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,4 Мб
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FileAnalyzer позволяет просматривать, анализировать, искать и экспортировать внутреннюю структуру двоичных файлов, а также содержащиеся в них значения и свойства с помощью древовидной структуры, шестнадцатеричного и детального представлений. Кроме того, можно сравнивать эти фрагменты, значения и свойства с одним или несколькими другими файлами.

Основные возможности приложения FileAnalyzer:

  • Просмотр значений и свойств двоичных файлов.
  • Поиск определенных последовательностей байтов в структуре файла.
  • Анализ различных форматов файлов, включая исполняемые файлы, мультимедийные файлы, документы, архивы и многое другое.
  • Отображение шестнадцатеричной структуры файла в виде дерева.
  • Исследование байтов и частей файла с помощью встроенного шестнадцатеричного просмотрщика.
  • Проведение сравнения файлов для выявления различий в их структуре.

FileAnalyzer позволяет пользователям более детально изучать файлы и понимать, как данные хранятся на уровне байтов. Он может быть полезен как для обычных пользователей, так и для программистов, работающих с файловой структурой.

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