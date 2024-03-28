FileAnalyzer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|24.3.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,4 Мб
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FileAnalyzer позволяет просматривать, анализировать, искать и экспортировать внутреннюю структуру двоичных файлов, а также содержащиеся в них значения и свойства с помощью древовидной структуры, шестнадцатеричного и детального представлений. Кроме того, можно сравнивать эти фрагменты, значения и свойства с одним или несколькими другими файлами.
Основные возможности приложения FileAnalyzer:
- Просмотр значений и свойств двоичных файлов.
- Поиск определенных последовательностей байтов в структуре файла.
- Анализ различных форматов файлов, включая исполняемые файлы, мультимедийные файлы, документы, архивы и многое другое.
- Отображение шестнадцатеричной структуры файла в виде дерева.
- Исследование байтов и частей файла с помощью встроенного шестнадцатеричного просмотрщика.
- Проведение сравнения файлов для выявления различий в их структуре.
FileAnalyzer позволяет пользователям более детально изучать файлы и понимать, как данные хранятся на уровне байтов. Он может быть полезен как для обычных пользователей, так и для программистов, работающих с файловой структурой.
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