FileAnalyzer позволяет просматривать, анализировать, искать и экспортировать внутреннюю структуру двоичных файлов, а также содержащиеся в них значения и свойства с помощью древовидной структуры, шестнадцатеричного и детального представлений. Кроме того, можно сравнивать эти фрагменты, значения и свойства с одним или несколькими другими файлами.

Основные возможности приложения FileAnalyzer:

Просмотр значений и свойств двоичных файлов.

Поиск определенных последовательностей байтов в структуре файла.

Анализ различных форматов файлов, включая исполняемые файлы, мультимедийные файлы, документы, архивы и многое другое.

Отображение шестнадцатеричной структуры файла в виде дерева.

Исследование байтов и частей файла с помощью встроенного шестнадцатеричного просмотрщика.

Проведение сравнения файлов для выявления различий в их структуре.

FileAnalyzer позволяет пользователям более детально изучать файлы и понимать, как данные хранятся на уровне байтов. Он может быть полезен как для обычных пользователей, так и для программистов, работающих с файловой структурой.