MANGA Plus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SHUEISHA
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56,49 Мб
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MANGA Plus - это официальное приложение для чтения манги от Shueisha Inc. В нем вы найдете величайшие манги, такие как Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach и другие. Благодаря этому приложению вы можете бесплатно читать последние главы лучших манг каждый день, сразу же после их выхода в Японии.
Основные возможности приложения MANGA Plus:
- Чтение манги одновременно с их выходом в Японии, что позволяет быть в курсе последних событий.
- Бесплатный доступ к последним главам манги из еженедельных журналов.
- Возможность бесплатно читать завершенные заголовки.
- Возможность делиться своими комментариями к манге и читать комментарии других читателей.
- Добавление любимых манг в раздел "Избранное" для быстрого доступа и получения уведомлений о новых главах.
- Поддержка создателей манги через рекламу в приложении, что способствует их творчеству и предотвращает пиратство.
- Возможность читать на испанском языке с переводом доступных серий.
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