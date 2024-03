MANGA Plus - это официальное приложение для чтения манги от Shueisha Inc. В нем вы найдете величайшие манги, такие как Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach и другие. Благодаря этому приложению вы можете бесплатно читать последние главы лучших манг каждый день, сразу же после их выхода в Японии.

Основные возможности приложения MANGA Plus: