MANGA Plus для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:56,49 Мб
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MANGA Plus - это официальное приложение для чтения манги от Shueisha Inc. В нем вы найдете величайшие манги, такие как Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach и другие. Благодаря этому приложению вы можете бесплатно читать последние главы лучших манг каждый день, сразу же после их выхода в Японии.

Основные возможности приложения MANGA Plus:

  • Чтение манги одновременно с их выходом в Японии, что позволяет быть в курсе последних событий.
  • Бесплатный доступ к последним главам манги из еженедельных журналов.
  • Возможность бесплатно читать завершенные заголовки.
  • Возможность делиться своими комментариями к манге и читать комментарии других читателей.
  • Добавление любимых манг в раздел "Избранное" для быстрого доступа и получения уведомлений о новых главах.
  • Поддержка создателей манги через рекламу в приложении, что способствует их творчеству и предотвращает пиратство.
  • Возможность читать на испанском языке с переводом доступных серий.
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