Радионяня 3G - это приложение, предлагающее полный спектр функций для наблюдения за вашим малышом.

С помощью Радионяни 3G вы сможете проводить аудио- и видеонаблюдение за вашим малышом в реальном времени, независимо от вашего местоположения. Отслеживайте даже самые тихие шумы, успокаивайте ребенка на расстоянии и просматривайте видео из его комнаты в любое время.

Основные возможности приложения Радионяня 3G: