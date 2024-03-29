Радионяня 3G для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,39 Мб
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Радионяня 3G - это приложение, предлагающее полный спектр функций для наблюдения за вашим малышом.

С помощью Радионяни 3G вы сможете проводить аудио- и видеонаблюдение за вашим малышом в реальном времени, независимо от вашего местоположения. Отслеживайте даже самые тихие шумы, успокаивайте ребенка на расстоянии и просматривайте видео из его комнаты в любое время.

Основные возможности приложения Радионяня 3G:

  • Простота использования: установка занимает всего 30 секунд, не требуется регистрация или сложные настройки.
  • Беспрепятственное подключение: работает как по Wi-Fi, так и по 3G, обеспечивая надежное соединение даже в условиях слабого Wi-Fi сигнала.
  • Четкое воспроизведение звука: благодаря передовой технологии усиления звука вы услышите каждый звук из детской комнаты.
  • Журнал действий: отслеживайте режим сна ребенка и его активность за разные периоды времени.
  • Двусторонняя связь: возможность общаться с вашим малышом с помощью кнопки на приложении.
  • Видео в реальном времени: смотрите прямую трансляцию видео из детской комнаты даже ночью благодаря ночному режиму.
  • Вибрационный сигнал: уведомления о пробуждении ребенка даже при шуме в помещении.
  • Надежность: приложение предупреждает вас обо всех проблемах со связью и подключением.
     
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