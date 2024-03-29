Радионяня 3G для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TappyTaps s.r.o.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,39 Мб
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Радионяня 3G - это приложение, предлагающее полный спектр функций для наблюдения за вашим малышом.
С помощью Радионяни 3G вы сможете проводить аудио- и видеонаблюдение за вашим малышом в реальном времени, независимо от вашего местоположения. Отслеживайте даже самые тихие шумы, успокаивайте ребенка на расстоянии и просматривайте видео из его комнаты в любое время.
Основные возможности приложения Радионяня 3G:
- Простота использования: установка занимает всего 30 секунд, не требуется регистрация или сложные настройки.
- Беспрепятственное подключение: работает как по Wi-Fi, так и по 3G, обеспечивая надежное соединение даже в условиях слабого Wi-Fi сигнала.
- Четкое воспроизведение звука: благодаря передовой технологии усиления звука вы услышите каждый звук из детской комнаты.
- Журнал действий: отслеживайте режим сна ребенка и его активность за разные периоды времени.
- Двусторонняя связь: возможность общаться с вашим малышом с помощью кнопки на приложении.
- Видео в реальном времени: смотрите прямую трансляцию видео из детской комнаты даже ночью благодаря ночному режиму.
- Вибрационный сигнал: уведомления о пробуждении ребенка даже при шуме в помещении.
- Надежность: приложение предупреждает вас обо всех проблемах со связью и подключением.
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Admin
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