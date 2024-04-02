Data Reorganizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GM - Software
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,02 Мб
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Data Reorganizer - это приложение, которое обеспечивает перемещение, копирование, изменение, реструктуризацию и реорганизацию информации внутри и между несколькими базами данных ODBC. Оно позволяет эффективно управлять данными, обеспечивая гибкость и функциональность.
Основные возможности приложения Data Reorganizer:
- Неограниченное количество ODBC-соединений для работы.
- Возможность использовать каждое ODBC-соединение в качестве источника, назначения или обоих.
- Древовидное представление схем подключенных баз данных для удобного навигации.
- Возможность вырезания, копирования, вставки и перетаскивания элементов внутри дерева определений реорганизации.
- Возможность отключения поддеревьев определения реорганизации одним щелчком мыши.
- Сохранение схем соединений в определении реорганизации для возобновления работы в случае временной недоступности DB-соединений.
- Применение нескольких функций модификации данных перед присвоением значения полю назначения.
- Возможность использования подключаемых модулей для функций модификации значений.
- Поиск и обновление данных по гибким критериям.
- Автоматическое запоминание рабочего стола при запуске приложения.
- Генерация всесторонних отчетов о проблемах для обеспечения качественной работы.
- Сортировка по порядку операций по зависимостям внешних ключей таблиц.
- Поддержка прямого редактирования данных для удобства работы с информацией.
- Реализация двух форматов файлов определения реорганизации для обеспечения гибкости и производительности.
- Поддержка "голых" установок Windows и компиляция со всеми версиями Delphi.
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