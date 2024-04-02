Data Reorganizer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Базы данных
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Размер:4,02 Мб
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Data Reorganizer - это приложение, которое обеспечивает перемещение, копирование, изменение, реструктуризацию и реорганизацию информации внутри и между несколькими базами данных ODBC. Оно позволяет эффективно управлять данными, обеспечивая гибкость и функциональность.

Основные возможности приложения Data Reorganizer:

  • Неограниченное количество ODBC-соединений для работы.
  • Возможность использовать каждое ODBC-соединение в качестве источника, назначения или обоих.
  • Древовидное представление схем подключенных баз данных для удобного навигации.
  • Возможность вырезания, копирования, вставки и перетаскивания элементов внутри дерева определений реорганизации.
  • Возможность отключения поддеревьев определения реорганизации одним щелчком мыши.
  • Сохранение схем соединений в определении реорганизации для возобновления работы в случае временной недоступности DB-соединений.
  • Применение нескольких функций модификации данных перед присвоением значения полю назначения.
  • Возможность использования подключаемых модулей для функций модификации значений.
  • Поиск и обновление данных по гибким критериям.
  • Автоматическое запоминание рабочего стола при запуске приложения.
  • Генерация всесторонних отчетов о проблемах для обеспечения качественной работы.
  • Сортировка по порядку операций по зависимостям внешних ключей таблиц.
  • Поддержка прямого редактирования данных для удобства работы с информацией.
  • Реализация двух форматов файлов определения реорганизации для обеспечения гибкости и производительности.
  • Поддержка "голых" установок Windows и компиляция со всеми версиями Delphi.
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