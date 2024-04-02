Отзывов о программе Data Reorganizer 1.3.3 пока нет, можете добавить...

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Data Reorganizer - это приложение, которое обеспечивает перемещение, копирование, изменение, реструктуризацию и реорганизацию информации внутри и между несколькими базами данных ODBC. Оно позволяет эффективно управлять данными, обеспечивая гибкость и функциональность.

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