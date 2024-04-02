Тренер похудения для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.70 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,84 Мб
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Тренер похудения - приложение, которое представляет собой персонального тренера по снижению веса, использующего искусственный интеллект. Приложение поможет вам достичь желаемого веса и сделать ваше тело еще привлекательнее.

Особенности приложения Тренер похудения:

  • Тренер по снижению веса, использующий искусственный интеллект.
  • Гарантированная потеря веса за 35 дней или быстрее (до 5 кг или 12 фунтов).
  • Ежедневные мотивационные советы для борьбы с ожирением.
  • Встроенный весовой трекер для контроля прогресса.
  • Личный диетический и тренер по физическим упражнениям.
  • Встроенный список покупок.
  • Графическое отображение потери веса.
  • Поддержка мер веса как в килограммах, так и в фунтах.
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