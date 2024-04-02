Тренер похудения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DROID INFINITY
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,84 Мб
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Тренер похудения - приложение, которое представляет собой персонального тренера по снижению веса, использующего искусственный интеллект. Приложение поможет вам достичь желаемого веса и сделать ваше тело еще привлекательнее.
Особенности приложения Тренер похудения:
- Тренер по снижению веса, использующий искусственный интеллект.
- Гарантированная потеря веса за 35 дней или быстрее (до 5 кг или 12 фунтов).
- Ежедневные мотивационные советы для борьбы с ожирением.
- Встроенный весовой трекер для контроля прогресса.
- Личный диетический и тренер по физическим упражнениям.
- Встроенный список покупок.
- Графическое отображение потери веса.
- Поддержка мер веса как в килограммах, так и в фунтах.
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