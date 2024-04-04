SQL Executer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Базы данных
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Размер:906 Кб
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SQL Executer - это удобное приложение для редактирования и выполнения операторов и скриптов SQL. Оно предоставляет широкий спектр возможностей для работы с базами данных через ODBC, обеспечивая эффективную и комфортную работу с SQL запросами.

Основные возможности приложения SQL Executer:

  • Неограниченное количество одновременных подключений к базам данных через ODBC, что обеспечивает гибкость в работе с различными источниками данных.
  • Возможность ввода и непосредственного выполнения как одиночных, так и множественных операторов SQL, что упрощает и ускоряет процесс работы.
  • Редактирование и выполнение SQL-скриптов с поддержкой подсветки синтаксиса, что обеспечивает удобство в написании и отладке запросов.
  • Автоопределение текущего оператора при вводе и распознавание всех типов комментариев делает процесс работы еще более удобным и эффективным.
  • Возможность сохранения журнала выполнения операторов и скриптов, его копирования, поиска и распечатки обеспечивает контроль и анализ работы.
  • Наборы результатов операторов select отображаются в удобной сетке данных, что позволяет напрямую редактировать данные и проводить оперативные изменения.
  • Поддержка COM-интерфейса для активации SQL Executer из других приложений обеспечивает интеграцию с различными системами.
  • Возможность выбора между автоматическим коммитом или ручной фиксацией транзакций, что обеспечивает гибкость и контроль при работе с данными.
  • Запоминание последних файлов сценариев и сохранение полного рабочего стола при запуске позволяют продолжить работу с тем же контекстом, что повышает эффективность использования приложения.
  • Полный исходный код в комплекте обеспечивает прозрачность и возможность дополнительной настройки при необходимости.

В целом, SQL Executer - это надежный инструмент для профессиональной работы с SQL запросами, который обладает широким набором функций и обеспечивает удобство и эффективность в работе с базами данных.

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