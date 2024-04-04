SQL Executer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GM - Software
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|906 Кб
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SQL Executer - это удобное приложение для редактирования и выполнения операторов и скриптов SQL. Оно предоставляет широкий спектр возможностей для работы с базами данных через ODBC, обеспечивая эффективную и комфортную работу с SQL запросами.
Основные возможности приложения SQL Executer:
- Неограниченное количество одновременных подключений к базам данных через ODBC, что обеспечивает гибкость в работе с различными источниками данных.
- Возможность ввода и непосредственного выполнения как одиночных, так и множественных операторов SQL, что упрощает и ускоряет процесс работы.
- Редактирование и выполнение SQL-скриптов с поддержкой подсветки синтаксиса, что обеспечивает удобство в написании и отладке запросов.
- Автоопределение текущего оператора при вводе и распознавание всех типов комментариев делает процесс работы еще более удобным и эффективным.
- Возможность сохранения журнала выполнения операторов и скриптов, его копирования, поиска и распечатки обеспечивает контроль и анализ работы.
- Наборы результатов операторов select отображаются в удобной сетке данных, что позволяет напрямую редактировать данные и проводить оперативные изменения.
- Поддержка COM-интерфейса для активации SQL Executer из других приложений обеспечивает интеграцию с различными системами.
- Возможность выбора между автоматическим коммитом или ручной фиксацией транзакций, что обеспечивает гибкость и контроль при работе с данными.
- Запоминание последних файлов сценариев и сохранение полного рабочего стола при запуске позволяют продолжить работу с тем же контекстом, что повышает эффективность использования приложения.
- Полный исходный код в комплекте обеспечивает прозрачность и возможность дополнительной настройки при необходимости.
В целом, SQL Executer - это надежный инструмент для профессиональной работы с SQL запросами, который обладает широким набором функций и обеспечивает удобство и эффективность в работе с базами данных.
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