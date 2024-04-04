Трансляция экрана через USB - это простое и удобное приложение, которое позволяет транслировать содержимое вашего устройства на телевизор через USB. С его помощью вы можете наслаждаться видео, фотографиями и другими материалами на большом экране, делиться контентом с другими людьми и использовать телевизор для просмотра контента с вашего устройства. Благодаря своей простоте использования и мощным функциям, это приложение станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет расширить возможности своего устройства и наслаждаться контентом на большом экране телевизора.

Основные возможности приложения: