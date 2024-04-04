Программы для Android » Утилиты » другое » Трансляция экрана через USB 1.1.2.1

Трансляция экрана через USB для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:16,86 Мб
СКАЧАТЬ
Трансляция экрана через USB скриншот № 1
Трансляция экрана через USB скриншот № 2
Трансляция экрана через USB скриншот № 3
Трансляция экрана через USB скриншот № 4

Трансляция экрана через USB - это простое и удобное приложение, которое позволяет транслировать содержимое вашего устройства на телевизор через USB. С его помощью вы можете наслаждаться видео, фотографиями и другими материалами на большом экране, делиться контентом с другими людьми и использовать телевизор для просмотра контента с вашего устройства. Благодаря своей простоте использования и мощным функциям, это приложение станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет расширить возможности своего устройства и наслаждаться контентом на большом экране телевизора.

Основные возможности приложения:

  • Быстрая и простая трансляция экрана устройства на телевизор через USB.
  • Чтение и просмотр флэш-накопителей USB на телевизоре.
  • Возможность подключения к телевизору как через кабель, так и беспроводно.
  • Зеркальное отображение экрана устройства на телевизоре для удобного просмотра контента или проведения презентаций.
  • Поддержка настройки разрешения и других параметров для оптимального просмотра контента на телевизоре.
  • Использование устройства в качестве пульта дистанционного управления для телевизора.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CCleanerCCleaner 24.05.0

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...

скачать Яндекс: АлисаЯндекс: Алиса 23.114

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...

скачать CPU-ZCPU-Z 1.43

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...

скачать Угломер: Smart ProtractorУгломер: Smart Protractor 1.5.6

Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...

скачать GreenifyGreenify 4.7.5

Greenify – чем больше приложений вы устанавливаете на свое устройство, тем больше оно...

скачать АльтиметрАльтиметр 4.4.11

Простое приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой мобильный...

Отзывы о программе Трансляция экрана через USB

Admin

Отзывов о программе Трансляция экрана через USB 1.1.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв