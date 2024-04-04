Трансляция экрана через USB для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Battery Stats Saver
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|16,86 Мб
|СКАЧАТЬ
Трансляция экрана через USB - это простое и удобное приложение, которое позволяет транслировать содержимое вашего устройства на телевизор через USB. С его помощью вы можете наслаждаться видео, фотографиями и другими материалами на большом экране, делиться контентом с другими людьми и использовать телевизор для просмотра контента с вашего устройства. Благодаря своей простоте использования и мощным функциям, это приложение станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет расширить возможности своего устройства и наслаждаться контентом на большом экране телевизора.
Основные возможности приложения:
- Быстрая и простая трансляция экрана устройства на телевизор через USB.
- Чтение и просмотр флэш-накопителей USB на телевизоре.
- Возможность подключения к телевизору как через кабель, так и беспроводно.
- Зеркальное отображение экрана устройства на телевизоре для удобного просмотра контента или проведения презентаций.
- Поддержка настройки разрешения и других параметров для оптимального просмотра контента на телевизоре.
- Использование устройства в качестве пульта дистанционного управления для телевизора.
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Отзывы о программе Трансляция экрана через USB
Admin
Отзывов о программе Трансляция экрана через USB 1.1.2.1 пока нет, можете добавить...